En más de una ocasión, Lourdes León, la hija de Madonna, dejó en claro y exhibió públicamente su apoyo a la tendencia de no depilarse las axilas. Y en la llegada de 2018, la cantante apoyó a su hija con una impactante imagen que se hizo viral.

“¡We are ready for you, 2018!“, escribió la reina del pop junto a una fotografía en la que está junto a su hija, quien luce el vello que tiene en sus axilas. Y así como el posteo en Instagram superó los 300.000 likes, también tuvo muchos comentarios en contra.

Sin embargo, a pesar de las críticas en la red, Lourdes ya dejó muy en claro que no le importa el qué dirán. Y mucho menos con el ferviente apoyo de su madre. ¿Te gusta esta nueva tendencia?