Roberto Gómez Bolaños relató en el libro El diario de El Chavo del Ocho (que se publicó en 1995) detalles de la exitosa serie El Chavo del 8. Allí describe algo que no sale en el programa de TV: la verdadera razón de la desaparición del personaje de "Jaimito, el Cartero". El comediante mexicano contó en el mencionado texto lo siguiente con respecto al fatal desenlace del personaje que desempeñaba el actor Raúl "Chato" Padilla.

"Ayer sucedió lo mismo que la otra vez: que Jaimito el Cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el quinto escalón de la escalera. Pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo. Y lo que pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera dormido. Y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito el Cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga… o sea que ya evitó la fatiga para siempre".