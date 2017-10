Al igual que otros hijos de los Beatles, Dhani Harrison se vio atraído por la música y, al igual que todos los miembros de este selecto grupo, se mostró reacio a chapear con su padre. En 2002 el grupo de rock alternativo Thenewno2, allí intentaba ser un integrante más, pero cuando sos hijo de un beatle y encima la cara te vende por lo idéntico que sos a tu padre, pasar desapercibido se complica. Tras una década de tocar con Thenewno2, decidió comenzar su carrera solista. Tal vez estos 15 años de experiencia es la razón por la cual su disco “IN///PARALLEL” no se siente como si intentara probar algo como sucede con tantos primeros álbumes. Harrison destila confianza, tranquilidad, y consigue que “IN///PARALLEL” se desarrolle seguro y firme.

El disco tiene trips, melodías circulares, electrónica y dark pop. Las canciones se apoyan en las bases sintetizadas, por otra parte las guitarras y el bajo construyen los crescendos que por momentos caen estrepitosamente para darle lugar a la electrónica que aporta textura y tensión. Hacer arte implica entender la naturaleza de la inspiración, manejar influencias, tener la habilidad de construir habilidades, y esto lleva su tiempo. Quizás este sea el motivo por el cual Dhani lanza su debut solista a los 39 años.

En estos años de carrera, Dhani también hizo bandas sonoras para cine y televisión (“Beautiful Creatures”, “Good Girls Revolt”, “Learning To Drive”). También trabajó como co-productor junto a Jeff Lynne en “Brainwashed” (2002), el disco póstumo de su padre.

Lo que Dhani Harrison no hizo hasta ahora, es compartir su propia visión de la música, esa que brota de su alma. Todo este tiempo fue de aprendizaje, de encontrar sus propias habilidades, aprender idiomas musicales y luchar con la sombra de un padre icónico y muy querido. En el mundo de la música nunca fue sencillo ser “el hijo de…”. Dhani podría haber dedicado su vida haciendo el “Tributo A George” y asegurarse millones y millones de por vida, pero decidió buscar cuál podría ser su aporte al rock.

“In///Paralelo” muestra a un artista intenso que cuenta historias no sólo con palabras sino también desarrolladas desde el sonido que por momentos recuerdan a Pink Floyd, Peter Gabriel, Nine Inch Nails y Enigma.

El disco abre con “Never Know”, el recuerdo de un sueño agitado y fuera de secuencia lineal. Es una canción sobre el destino y la elección. En “London Water” y “Poseidon (Keep Me Safe)” hay emocionantes conversaciones de Harrison y la cantante invitada, Mereki. Hay algunos arreglos de cuerdas muy bien logrados que recuerdan a Electric Light Orchestra. En otras canciones las cuerdas son usadas de diferente manera, en “The Light Under The Door” adquieren una tensa disonancia. “Downtown Tigers” tiene un fantástico arreglo vocal de Harrison en multi capas.

Hay muchísimo para decir sobre la manera en que Harrison supo manejar y extender la influencia de su padre. Hay algunos guiños a The Beatles, como en los tejidos armónicos de “Úlfur Resurrection” y los suspiros en “Admiral Of Upside Down”. Casi al final del disco está “All About Waiting”, una canción que bien podría haber integrado un disco de los Beatles, de George Harrison o de Electric Light Orchestra.

Hijo de un gran y legendario músico toma influencias de su padre como lo experimental, el rock, los arreglos corales, las texturas, la idea de “la música no tiene límites”, a eso le suma sus influencias, su propia creación e inquietudes y el resultado es magnífico, hasta pareciera ser un disco cinematográfico.

Dhani Harrison, demuestra que es un gran músico “per se”, entre sus influencias están su padre y los Beatles, al igual que cientos de miles de músicos en todo el mundo, la diferencia con el resto es que Dhani tiene el mismo rostro y el mismo timbre de voz que su padre, pero eso es solo una cuestión de genética.