Después de varios días de rumores, Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron en LAM que están atravesando una crisis de pareja. Según explicó Ángel de Brito, conductor del ciclo, ambos habrían dejado de convivir y ya podría hablarse de una separación. Aunque, por el momento, los periodistas prefieren no dar mayores detalles de los motivos del distanciamiento luego de dos años de noviazgo y dejar la puerta abierta a una posible reconciliación.

“A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, dijo el conductor de Antes que nadie, por Luzu TV, frente al micrófono de Alejandro Castelo.

Y agregó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir. Nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.

Lo cierto es que, aunque no quiso ahondar en detalles sobre los problemas a resolver con Martínez, el periodista reconoció que “estar en pareja” no es nada fácil en los tiempos que corren. “Es algo que uno siempre busca porque está buenísimo. Y yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más”.

Por su parte, Sofía también habló de esta impasse en la relación. “Cada pareja tiene momentos...Y bueno, estamos transitando uno más”, dijo la periodista deportiva. Y, visiblemente incómoda, agregó: “Yo lo quiero un montón y creo que él también. Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”.

¿Si el trabajo fue determinante? “A veces pasa, pero no fue esa la causa. La realidad es que él siempre me acompañó mucho a mí en todos mis trabajos. Y yo lo mismo con él. Al contrario, creo que es algo más de orgullo por lo bien que le va al otro y verlo realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa”, dijo la muchacha, que tuvo un rol destacado durante el Mundial Qatar 2022 que cubrió para la Televisión Pública. Pero no quiso dar definiciones sobre los conflictos de la pareja.

Finalmente, Sofía dejó en claro que no sabía si, en estas circunstancias, era mejor tomar distancia o seguir viendo a la otra persona. “Cada pareja es un mundo, no hay una fórmula. Cada uno lo va viviendo como puede, como le sale o como tiene ganas. No habría una única manera de hacerlo”, reflexionó. Y dijo que no creía en las crisis de los dos, cuatro o siete años. “¡Es muy difícil! Que sea lo mejor para los dos”, concluyó.