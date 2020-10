Con algunas salas independientes habilitadas al público en San Juan, el teatro presencial comienza a reactivarse. Y el elenco que abre fuego en las tablas es El Otro Grupo Teatro, que con Victoria Barud como dramaturga y directora invitada, el próximo viernes estrenará "¿Don Qué? Don Quijote". Se trata de una nueva lectura de la obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, donde -según cuenta la sinopsis de esta obra apta para todo público- dos lectores intentan llevar a cabo una gran representación con todos sus trucos teatrales para compartir las historias, desventuras y aflicciones de Don Quijote y su escudero Sancho Panza. "Un proyecto (nunca mejor dicho) quijotesco", aseguran, que empezó a gestarse en noviembre del año pasado con miras a estrenar en abril; y que pese a las restricciones impuestas por la pandemia, siguió su proceso en la virtualidad, entre whatsapps y videorreuniones, para finalmente salir a la luz, cara a cara con los espectadores. "El Otro Grupo tenía muchas ganas de trabajar con una obra clásica y surgió esta bella posibilidad. Me dijeron 'Qué onda si escribís una obra sobre Don Quijote', y yo soy profesora de Letras, doy El Quijote en cuarto año, me pareció una gran oportunidad y emprendí la carrera de escribir esta obra para el grupo. Era un gran desafío porque hay un montón de versiones y lecturas posibles; así que me inspiré en cómo trabajo El Quijote con mis alumnos y gente que quiere acercarse a la obra; y termina siendo una lectura particular, donde la intención es dar a conocer a este personaje de la literatura universal", comentó Barud, quien pugna por teatro para todo público, con historias que ofrecen distintas "capas", unas más profundas que otras, a las que cada grupo etario puede acceder y disfrutar.



Con actuaciones de Maru Pérez, Nacho Caro Vera y Melina Ramírez, diseño e ilustración de personajes de Alberto "Pez" Quiroga, producción ejecutiva de Emanuel López y producción general de El Otro Grupo Teatro, la propuesta teatral sanjuanina -que incorpora música y manipulación de objetos- se enfoca en dos lectores, Martina y José, que quieren leer El Quijote y se dan cuenta de que es una hazaña terminar los dos tomos, entonces piensan que quizás es mejor hacer una representación y emprenden esa odisea. "Hay mucha transformación de los personajes en escena, estos lectores que van a encarnar al Quijote y a Sancho en una historia de aventura y amistad, con mucho humor y un mensaje que hemos querido rescatar, que es esa utopía que tenía el Quijote de querer cambiar el mundo", se explayó la autora, para quien es su primera dirección teatral plena, luego de varias asistencias de dirección en teatro y danza-teatro, rubro este último donde también codirigió.



"Es una obra que nos ha dado mucha felicidad. Los clásicos, justamente, siguen teniendo cosas para decirnos hasta el día de hoy", añadió Barud, que destacó el trabajo profesional encarado por el elenco, en medio de un panorama complicado para las artes. Es que detrás de escena hay varios equipos que han trabajado, por ejemplo, en vestuario, música, iluminación y utilería. "Hay muchos saberes implicados. Muchas veces en San Juan, cuando se encara una producción independiente, el director está pintando o el actor cose el traje... Acá se convocó a mucha gente para trabajar en cada área y me parece que es una producción ejemplar para lo que es el teatro independiente en San Juan", concluyó.

Apta para todo público, es un acercamiento al genial personaje de la literatura universal.





DATO

"¿Don Qué? Don Quijote". Estreno próximo viernes 21.30 hs, Sala TES (Rivadavia). 40 localidades. Protocolo Covid-19.

AGENDAR