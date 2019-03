Conocidos popularmente en los "90 por sus personajes Roña y Corcho en Chiquititas, Santiago Stieben y Diego Mesaglio volvieron a reunirse en un escenario para protagonizar Se Alquila, una comedia del español Gonzalo Ferreño, dirigida por Alfonso Burgos, que viene de un exitoso año en la calle Corrientes -donde hará segunda temporada este año- y llega a San Juan el próximo 16 de marzo al Teatro Sarmiento.

Sebastián es Andrés, un joven profesional desocupado que pone en alquiler una habitación de su casa. Elegante, educado y estructurado, se encontrará con Rafa, un aspirante a inquilino completamente opuesto a él. Es la punta del ovillo de la historia que conquistó al público porteño y ahora se prueba en Cuyo (ya que también irá a Mendoza). Además, aquí tendrá otro condimento, que será la participación de Macarena Palacios, la cantante de la banda Pijama.



Hasta que las carreras de estos jóvenes actores se volvieron a cruzar en 2018, Sebastián había sumando papeles en la ficción para adultos (Simuladores, Tiempo final, Mujeres asesinas), y en 2008 hizo pie en Disney con participaciones en populares ciclos como Soy Luna, Peter Punk y Junior Express. Actualmente es Vitto el preparador físico de otra de Disney, O11CE.



"Nos complementamos de la mejor manera, somos tres para todo. Alfonso Burgos, Santi y yo, un poco por costos y otro para agilizar, hacemos todo los tres: producción, dirección, actuación y nos complementamos de la mejor manera, además con Santi tenemos una química buenísima en escena' comentó a DIARIO DE CUYO, Mesaglio que destaca lo divertida que es la obra, que tiene ese aire a película norteamericana pero adaptada a gustos y costumbres de Argentina, con lo que logra la identificación del público.



Diego tiene 30 años de carrera actoral, comenzó de pequeño y luego de cuatro años en el programa de Cris Morena continuó un camino que lo llevó a Verano del 98, Rebelde Way, Floricienta, Por Amor a vos, por nombrar algunos. También estuvo en Graduados y Vecinos en guerra, ambos de Underground.



Un accidente doméstico lo dejó fuera de escena unos años -limpiaba una ventana cuando le cayó alcohol en un ojo- pero volvió al ruedo en 2017 con una tira bien criticada como Un gallo para Esculapio -también de la factoría Ortega-Cullel- que arrasó en los Martín Fierro ese año, incluido el del oro, tuvo dos temporadas y planean una tercera.

"Nada hará desaparecer lo que pasó y más todavía estando a la espera de un transplante de córnea. El trabajo sí sirvió para distraerme del malestar y la depresión; estar con la cabeza ocupada en otras cosas, obviamente, como a toda persona que está pasando un mal momento, ayuda muchísimo', admitió el actor que recordó el momento en el que decidió seguir adelante.



"Hay una frase de una canción de los Redondos que dice que el que abandona no tiene premio y yo la uso mucho. Yo no tenía otra opción, era o seguir en un estado de depresión o salir adelante y buscar trabajo, o seguir haciendo lo que me gusta. Tuve la suerte de levantar un teléfono y debido a los 30 años de carrera y a la conducta que siempre tuve, automáticamente pude conseguir trabajo. Las ganas de trabajar, el acompañamiento de mi familia y mis amigos, hizo que todo fuera más llevadero' confesó el artista que además destacó que en Underground encontró contención.



"Me esperaron, me respetaron y siguieron confiando en mí. Underground es una familia, suena cursi pero es así. Yo siempre digo que lo del ojo ayudó mucho al personaje de Un gallo para Esculapio, porque me iban a dar algo más chico y cuando Sebastián (Ortega) me vio como estaba, me dijo que tenían otro personaje al que le serviría lo del ojo; le dije "dale para adelante'. Ya que está así (el ojo), aprovechémoslo' expresó.



Ese fue su regreso triunfal al medio, y aunque aún espera un transplante de córnea para poder recuperar su visión al 100 por ciento, Mesaglio logró reinventarse, dejar de lado la depresión y volver a trabajar aún en un ámbito donde la estética manda, quizás, más de la cuenta.





Se alquila. Nada es lo que parece. Sábado 16 de marzo a las 22 en el Teatro Sarmiento. Entradas $300, $350 + cargo de servicio. Venta online con tarjeta de crédito en https://sealquilaensanjuan.eventbrite.com.ar.