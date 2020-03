La boxeadora realiza la escena de danza junto al bailarín Gastón Rodríguez.



En el ring, Cecilia Román combate de frente y nunca baja los brazos para llegar a lo más alto. Pero cuando baja, la lucha no termina, puesto que en el día a día, hay que seguir pegando y esquivando en las batallas cotidianas de la vida como mujer en una sociedad patriarcal. En ese caso, como el de muchas boxeadoras, el músico Claudio Rojas, inspirado en su trayecto, compuso y grabó el tango "Gladiadora de la vida", que en cierta forma es un homenaje a la figura de la campeona sanjuanina. Cuando este la invitó a realizar el videoclip del sencillo, ella aceptó la invitación sin dudar y puesto que ella ya tiene experiencia en la danza también, el resultado fue mayor a lo esperado. Ahora, la dupla tendrá la oportunidad de presentarlo en el próximo show del cantante en el Casino del Bono para el homenaje al Día de la Mujer, una fecha redonda para la ocasión.



"El tango y el boxeo siempre fueron como dos hermanos para mí, los une un vínculo fuerte más que con cualquier otro deporte a lo largo de la historia", dijo Rojas quien pensó en la idea de acercar dos mundos aparentemente distantes entre sí, "cuando la conocí a Cecilia, a través de mi hermano mayor que es presidente del Club Landini, aprendí a valorar el sacrificio de los boxeadores, pero cuando las vi a las mujeres entrenar y pelear, me voló la peluca. La fui siguiendo y sentí admiración por ella, así que me inspiré en este tango que hable de las boxeadoras", contó el músico, quien es fanático de Maravilla Martínez y Falucho Laciar. Por su parte, Román, que baila tango desde los 18 y admira mucho escuchar a Piazzolla y Julio Sosa, le vino justo esta invitación que le hizo el tanguero para grabar el clip: "Nunca en mi vida se me ocurrió hacer algo así, pero le dije sí de una y me gustó el desafío. En Argentina, el boxeo y el tango generan muchas pasiones. Me sentí identificada con lo que dice la canción y describe muy bien el sacrificio que hacemos las mujeres boxeadoras. El boxeo femenino no es bien valorado todavía y no tenemos reconocimiento económico cuando tenemos que buscar sponsors, nos cuesta conseguir apoyo aun siendo campeonas. El tango hace la comparación con la vida, porque abajo del ring, como mujeres la seguimos peleando", expresó la deportista.



El video fue realizado con las guitarras y arreglos de Jonatan Vera y grabado en el Club Lanteri por Carlos Olivera y contó con la participación del bailarín Gastón Rodríguez. El estreno del clip será el 8 de marzo en simultáneo en el canal de Claudio Rojas en Youtube y en la noche del show en el Casino del Bono. Allí actuarán junto a las Musas Milongueras, Recuerdo Pasional y Micaela Gómez, con la cantante invitada Mónica Barrera.

