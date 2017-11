La mesa del domingo de Mirtha Legrand tuvo momentos picantes en torno a la presencia del asesor presidencial Jaime Durán Barba y la mirada puesta en viejos cruces con la conductora.

La atención del programa estaba puesta en la historia de desencuentros entre el asesor estrella de Mauricio Macri y la Diva de los Almuerzos.

Algo de esto retomó el periodista Pablo Méndez Shiff, que le preguntó a Durán Barba por sus duras críticas hacia la conductora en una editorial de diario Perfil, tras la emisión especial del programa en Olivos junto a Macri y Juliana Awada. Es que el asesor la había acusado de "vulgar".

“Su comportamiento fue inusualmente vulgar para el escenario. Al Presidente (...) le dijo que no sabe nada (…) No se sabe cuáles son las fuentes académicas de la conductora, y tampoco cómo es su vida entre los pobres de los que se considera vocera. Pregunta una cifra, como lo hacen todos los periodistas elementales del continente, para hacer quedar mal al mandatario”, escribió Durán Barba. "No me acuerdo, son cosas del pasado", respondió el asesor ecuatoriano para salir del paso ante la incómoda pregunta. En su momento, Mirtha devolvió las gentilezas y chicaneó al asesor: “No entendí nada de lo que dijo. Hablaba como el Chavo”, se quejó el año pasado tras recibir al consultor en su programa. Este domingo, las incómodas preguntas partieron de Shiff, periodista invitado al programa de Legrand. "¿Usted lo quiere a Jaime?", quiso saber."No, yo mucho no lo quiero", dijo la Diva. "¿Por qué no lo quiere?", insistió Shiff. Pero la conductora no quiso responder. "No, es el asesor del Presidente", se excusó Mirtha. Shiff volvió a incomodar al ecuatoriano al preguntarle cuánto cobra como asesor de Macri. "Yo tampoco sé cuánto cobro. Vivo cómo se ocurre, qué te parece", dijo entre risas.

Durán Barba evitó hablar de Elisa Carrió, una ferviente crítica del asesor desde el interior de Cambiemos. "Tiene buena imagen en la Ciudad", se limitó a decir respecto de la diputada electa.

El ecuatoriano además dejó una crítica al Poder Judicial y la proliferación de las imágenes de ex funcionarios kirchneristas desfilando por Comodoro Py con chaleco antibalas y casco. "No me gusta nunca el atropello a nadie", sentenció. Y pidió respetar los derechos humanos de todas las personas.

"Tenemos que construir un país donde todos tengamos derechos", concluyó Durán Barba.

Otro momento picante se dio entre otros de los invitados, Moria Casán y Miguel Wiñazki. En el clásico programa de los almuerzos, el periodista de Clarín le preguntó a la vedette si seguía siendo kirchnerista y le recordó su presencia durante un acto en 2013 en Casa Rosada junto a la entonces presidenta.

"Nunca fui kirchnerista", respondió Moria enfáticamente. "Me invitaron para el Día de la Democracia a cantar el himno y fui", agregó. E increpó al periodista duramente por su pregunta y recordarle que mientras ella bailaba en Plaza de Mayo con Cristina Kirchner, en Tucumán se producía una represión.