Con una carta enviada al Penal de Chimbas y luego con un audio al que accedió este diario, un familiar directo defendió a Paolo (21), condenado el último miércoles a prisión perpetua por asesinar a su padre, el policía federal Miguel Ángel Carbajal (54), a quien esta persona (no identificada por cuestiones legales) lo defenestra con duras acusaciones.

En la carta, el emisor le agradece a Paolo "porque siempre estuviste presente cuando querían hacerme daño" (refiere haber sufrido bullying) y luego afirma que "un papá presente nunca tuvimos".

"Te equivocaste por mí y por mi hermanito, porque cuando mamá murió Miguel nos quería obligar a ir a vivir a San Juan con él, teníamos miedo porque no lo conocíamos bien y las pocas veces que fuimos a San Juan su familia nunca nos aceptó. Te quiero porque estuviste ahí cuando te necesitamos y tampoco quisiste que viviéramos lo que tú has vivido al lado de Miguel. Las personas que te acusan y la familia de Miguel no saben lo que sufrimos nosotros, agresiones, humillaciones de parte de Miguel (...) No puedo llamarlo padre porque no estuvo cuando lo necesitamos", agrega en otro pasaje. "Te agradezco a ti... has sido como mi padre", expresa sobre el final.

Paolo asesinó a cuchillazos a su padre adoptivo el 14 de noviembre de 2021. En la madrugada de ese día entró a la casa del policía, en la Villa Huarpe de Pocito, fue a su habitación y lo mató a puntazos en el pecho. Por decisión dividida, los jueces Verónica Chicón, Ana Lía Larrea y Javier Figuerola le aplicaron perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía y por el vínculo, tal como había pedido el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi. Mientras que el defensor César Jofré no consiguió que se lo castigara por un homicidio simple (ahora apelará).



Miguel Ángel Carbajal conoció a Daniela, la madre de Paolo, cuando este último tenía 3 años. Ellos son oriundos de Jujuy y tienen raíces bolivianas. Miguel y Daniela luego tuvieron dos hijos, hoy de 14 y 2 años. En julio del año pasado la mujer falleció en San Juan por covid-19 y desde entonces la relación del federal con sus hijos se complicó todavía más.

Según denunciaron familiares de Paolo, Miguel Ángel apenas horas después de la muerte de su esposa les dijo a sus hijos (biológicos y adoptivos) que iba a buscar una nueva pareja y empezó a tratar a la fallecida como una "cualquiera". "Ese fue el dolor más grande para sus hijos, que la tratara como una cualquiera cuando ya estaba muerta y no podía defenderse", explicó Natalí, una tía de Paolo, quien acusó que el federal y su familia practicaban "una marcada discriminación sólo por el hecho de que venimos de una madre boliviana". "Fue como un volcán que se fue llenando y en un momento erupcionó", agregó sobre su sobrino.

Retomando el testimonio del otro familiar, en un audio al que accedió DIARIO DE CUYO expresa que "Miguel era una persona muy mala, no tuvo el derecho de ganarse el título de padre". "Nosotros nunca le importamos... siempre le interesó su familia. Él no nos veía como gente, nos veía como una diversión... nos discriminaba, nos insultaba, nos golpeaba. Miguel cada vez que venía (a Salta, donde ellos vivían) siempre habían golpes de por medio, todas las veces. No había una vez en la que no empezara con gritos", dice y deja de hablar en su intento de contener las lágrimas. Luego aclara que "no me gusta volver al pasado porque me hace acordar todo lo malo que pasamos, todo lo que él hizo" y se pregunta si eran una especie de "juguetes para él".

El familiar después cuenta que tuvo un diálogo con Paolo luego del crimen: "Me siento muy alegre porque sé que lo hizo por nosotros, se sacrificó para que no viviéramos lo mismo que él. Paolo es alguien muy bueno, alguien que no va a dejar de lado a la familia". Y pasa a relatar lo que el homicida le refirió sobre la noche del asesinato: "Me dijo que simplemente llegó, que abrió la puerta, entró, lo notó despierto, se levantó, empezó una pequeña discusión y que se sentía muy enojado por lo que (Miguel) había hecho en el pasado y por lo que estaba haciendo, por obligarnos a ir con ellos a San Juan. Toda esa ira acumulada desde el principio se llenó hasta un punto que el volcán explotó".

El audio cierra con un llanto desconsolado y con una frase tajante: "Miguel fue lo peor que pasó en mi vida".

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 27 de mayo. La defensa aguarda ese paso para apelar ante un tribunal superior. Mientras, el homicida pasa sus días en el Penal.