A pesar de que se sabía que el rating no lo estaba acompañando, Jorge Rial sorprendió a todos al anunciar este viernes el final de TV Nostra. "Les pido disculpas por haberlos decepcionado. No era mi intención. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que pude tener. Tuve los mejores jugadores detrás y delante de cámara. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Todavía hay un seguro que es recapacitar. Sino, me dedicaré a estar con mi nieto y con mi familia", expresó el conductor.

Las redes sociales se hicieron eco de la noticia y rápidamente el conductor y el programa fueron Trending Topic en Twitter. Entre los numerosos mensajes, muchas personas recordaron a Beatríz Salomón, quien murió en 2019 a causa de un cáncer y que falleció enemistada con Rial por la cámara oculta que le hicieron a su marido, Alberto Ferriols, hace muchos años.

Y si bien él no escribió nada, Ángel de Brito le dio 'me gusta' a muchos de esos posteos. "Hoy más que nunca, Beatriz Salomón merece ser recordada. Porque forma parte de la #TVNostra de todos los argentinos. Ay, que casualidad el hashtag, ja!", fue uno de los mensajes a los que le dio 'like'.

"Comparte esta BEATRIZ SALOMÓN DE LA SUERTE para que tus enemigos como Rial tengan el castigo que se merecen #TVNostra", fue otro, y uno de los más fuertes decía: "Beatriz Salomón desde el cielo viendo el fracaso de Jorge Rial con #TVNostra".

Fuente: Pronto