Vicky Xipolitakis está pasando por un difícil momento: denunció a su marido Javier Naselli en la Unidad de Violencia de Género. En una visita al living de Susana Giménez, la Griega dio detalles de lo que le pasó. "No es más mi marido. Ya empezamos los trámites de divorcio. Es el peor momento de mi vida", expresó.

La diva le preguntó por el carácter de Naselli y su invitada respondió: "Él es muy impulsivo, agresivo. Todo lo mío es lo peor del mundo, todo lo mío está mal. Mucho lo dejé pasar, pero hoy tengo un bebé. Pasaron muchas cosas, yo me tendría que haber ido antes. Fue violento conmigo y con mi bebé. Nunca fui feliz".

Además, recordó un episodio que la marcó: "Le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos y me dijo que estaba apurado y ¡pum! me tiró al bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido".

"Él fue violento con mi bebé", cuenta @VXipolitakisOK sobre lo sucedido con su esposo �� #XipolitakisConSusana pic.twitter.com/JVGlfAocmE — Telefe (@telefe) July 29, 2019

Xipolitakis contó que había sufrido violencia física: "Sufrí de todo. Golpes. Algunas veces me pegaba a mano abierta, me dejaba colorada. Nunca quiso a nuestro hijo".

"Me di cuenta que no quiere a Salvador porque cambió todas las cerraduras de la casa, nos dejó en la calle al bebé y a mí con frío y hambre hasta las 5 de la mañana. Se llevó plata y ahorros míos. Salvador no lo merece. Javier se perdió una linda familia", reveló.

"Me voy a volver a casar con alguien que me ame de verdad", finalizó esperanzada, con su hijo en brazos.

Fuente: Diario Show