El Gobierno oficializó este miércoles la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra “X”. En una transmisión en vivo por Instagram, Dyhzy o Tani, como elige ser nombrado, anunció que sacará su DNI no binario.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo. Dyhzy ya había anticipado en el pasado que tiene pensado cambiar el nombre que aparece en su documento. “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, dijo.

La tarde de este miércoles en un ceremonia en la Casa de Gobierno, su padre, Alberto Fernández entregó, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, los tres primeros DNI no binarios, en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el Pasaporte rectificados.

De esta manera, la Argentina se transformó en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, sostuvo Dyhzy.

“Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, dijo también.

“¿No binario es que no te identificas con ningún género?”, le preguntó un usuario durante el vivo. “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, contestó Dyhzy.