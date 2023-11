No tenía ningún lazo con Cuyo, sin embargo -y aún no sabe por qué- la región la enamoró siendo muy chica, en aquellas épocas de escuela, de mapas calcados minuciosamente junto a su mamá y de imponentes montañas dibujadas en el cuaderno. O quizás alguna tonada, una cueca o un gato escuchado en la radio o cantado por su abuela Emilia, a quien le encantaba el folclore, se coló en su corazón, sin saber que tiempo después tanto Cuyo como la radio se convertirían en sus pasiones y mucho menos que reuniría ambas en un proyecto personal. Se llama Sandra Mariel Corvalán, el 18 de noviembre cumplirá 54 años, vive en Villa Luro y se ha convertido en una ferviente difusora de la música y las tradiciones cuyanas en y desde Buenos Aires; tanto que ayer debutó en Radio Creativa su flamante programa, La cuyanita porteña.

"Desde Buenos Aires y al mundo... Una voz... Un sentimiento hecho tonada, nos pinta el paisaje de Cuyo no solamente con palabras, por AM 1230 Creativa. A partir del miércoles, 1 de noviembre a las 17 hs, comienza La Cuyanita Porteña", dice el spot del envío que circula por las redes.

"No tengo raíces cuyanas... Todavía le pregunto a mamá si tuvo algo que ver con algún cuyano, pero me asegura que no (risas). Es que cuando no tenía ni miras de ser locutora, yo ya quería conocer Cuyo. En principio quería ir a Mendoza y cuando tuve la oportunidad me puse a llorar de la felicidad. Era un viaje de un fin de semana, pero quise ir a San Juan y después a San Luis, las recorrí y fue hermoso...", contó a DIARIO DE CUYO Sandra, que hace unos cuatro o cinco años tuvo su primera incursión en este camino: Motivos para una tonada, un envío que le ofreció el director de la radio folclórica Tupac.

"En ese momento yo ni sabía qué era una tonada, entonces empecé a investigar. Llamé a la Casa de Mendoza para tener información. Después de hablar un rato, la persona que me atendió me dijo 'Haga el programa, porque aunque usted no sea cuyana, tiene lo que tiene que tener para hacerlo'", contó la conductora, que al tiempo dejó esa radio a raíz de la cual conoció a artistas sanjuaninos como Giselle Aldeco, Los Videla, Tres para Cuyo y Lechu García. Y también a Francisco Bello, quien le escribió y dedicó una tonada, Cuyanita porteña, título que tomó para bautizar a su propio y flamante ciclo, que ella misma produce y conduce.

"Este programa es totalmente mío y es pura y exclusivamente de Cuyo, no habrá otra temática. Tiene un trabajo de producción bastante exhaustivo", subrayó Corvalán, que debutó ayer con el músico y escritor mendocino Roberto Mercado como invitado, el padrino del programa. "Va a estar abierto a los músicos que estén dispuestos a participar de las tres provincias, lo que quiero es que se pueda conocer en Buenos Aires toda la riqueza que ustedes tienen allá. De San Juan hay un abanico de artistas con los que tengo que hablar, como el Dúo Díaz-Heredia, Ernesto Villavicencio, Los Videla, Claudio Rojas...", agregó la mujer a quien los artistas ya conocen como La cuyanita, que también trabaja en una marmolería y conduce otro programa, distinto, en una radio online.

Mamá de dos hijos, Micaela y Matías, y abuela de Tahiel (3), Sandra, que aún recuerda cuánto se emocionó al ver las montañas en su recorrido por la región, asegura que si bien fue el paisaje lo primero que la atrapó hace tantos años, una vez aquí quedó encantada también con su cultura y su gente.

"Soy una enamorada de los paisajes, cuando fui era como que mis ojos fotografiaban todo, quedé embelesada. Y la gente también, porque aunque no es tan abierta como el porteño, es muy hospitalaria y cariñosa... Y, bueno, la música, la tonada especialmente, me encantan la melodía, las letras, es música que te llega al alma... Me enamoré más de Cuyo, básicamente, esa es la realidad, lo que pasa es que entonces ni me imaginaba que iba a hacer un programa sobre eso", expresó Corvalán.

Entrevistas, música y agenda cultural son parte del envío que "por qué no, por ahí puede tener alguna farra", señaló entusiasmada la conductora, que guarda un deseo para La cuyanita porteña: que sea declarado de interés cultural y que pueda expandirse en el dial. "Es que, como digo en la presentación, desde Buenos Aires va a salir una voz que tiene un sentimiento hecho tonada y que va a pintar, con música y entrevistas, el paisaje de Cuyo", concluyó.