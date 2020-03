Es una escena por demás cotidiana, de una pareja cualquiera que disfruta de su primer viaje como recién casados. Y ella, pese al desconcierto inicial de él, decide compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. Pero todo esto adquiere otra dimensión cuando se revela que los protagonistas son Eduardo Costantini y Elina Fernández, cuya relación sentimental fue puesta en duda -de un modo escandaloso- por Ananá Ferreira, quien habló de un “plan maestro” de la modelo para seducir al empresario.

Y así es como, cuando todavía resuena el eco de la polémica mediática, Elina hizo un live en Instagram reflejando el desayuno con el dueño del Malba, en el hotel de Bariloche donde se hospedan. Desde su mesa, se observa el lago Moreno. “La estoy pasando muy bien. Estoy muy feliz”, dice Costantini. “¿Estás muy feliz?”, insiste su señora. “Sí, muy feliz. ¿Vos?”. “Muy feliz”.

Ante una consulta de Elina, buscando prolongar el diálogo (“¿Qué más querés contarnos?”), Eduardo parece estar un poco desconcertado: “Nada. Estamos conversando, baby, para este video entre nosotros. ¿Qué estarás haciendo...?”, se pregunta el empresario. “¡Estás en vivo! ¡En vivo desde Instagram!”, le anuncia su esposa. “Ay, Dios...”, se lamenta Costantini, aunque de inmediato acepta exponer la escena con los seguidores en las redes sociales.

Los dos se pierden entonces hablando del Ironman 70.3, el exigente desafío que por tercera vez consecutiva se realiza en suelo barilochense. Dan precisiones sobre la temperatura del lago, por caso. También cuentan que en esas mismas aguas divisaron un pato y un cisne. Y Eduardo le recuerda que, luego del desayuno, vendrá la exigencia: “Hoy vamos a hacer una caminata de dos horas. ¿Estás preparada? ¿Seguro?”. “Siempre estoy preparada”, aclara, y ríen los dos. “¡Qué lindo que estás!”, lo piropea Elina.

Lo que sigue en el diálogo puede ser interpretado como un mensaje solapado para Anamá Ferreira y todos los que pusieron en tela de juicio su unión. “¿Qué sentís (al) estar casado conmigo?”, indaga ella. “Muy feliz”, confiesa él, accediendo a mostrar sus anillos. Y hace un chiste: “Les quiero contar que Elina no me quiere dar un vasito de vino”, sonríe. “Yo no estoy tomando vino”, aclara su esposa.

"¿Una reflexión para la vida, mi amor, para la gente buena y para la gente mala? -lo invita Fernández-. Hay que ser feliz”. “Soy una agradecido de la vida, sobre todo en estos tiempos, con la amenaza del coronavirus. Tenemos que estar preparados. Y por eso cada día más tenemos que valorar la vida”. “A los que no pueden disfrutar de la vida -retoma la modelo-, que ven por los demás, ¿cuál es tu consejo? Para mí, el consejo es que deben sanarse y ser felices, porque la vida es corta”. “Mi consejo es encontrarse a uno mismo; cuando estás bien con vos, está bien con los demás”. Y luego, se despiden.

El sábado 22 de febrero Costantini (73) y Elina (30) dieron el sí en una exclusiva fiesta en el Alvear, luego de un noviazgo de nueve meses que se inició al haberse conocido en el museo del acaudalado empresario (su fortuna se estima en 1.200 millones de dólares). Pero ese encuentro no habría sido fortuito: según Anamá, se trató de un “plan maestro” -al que comparó con el célebre robo al Banco Río- pergeñado por Fernández.