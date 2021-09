En medio del escándalo por los dichos de Rocío Marengo (41) contra Eduardo Fort (56), este jueves en Intrusos dieron a entender que el empresario engañó a la participante de La Academia con la periodista Nazarena Nóbile (44).

"Cuando Rocío dijo su fecha de comienzo de relación (19 de febrero de 2014) recordé que una vez yo vi a nuestra compañera Nazarena Nóbile, que ahora vive en el extranjero, en Un Sol para los Chicos con Eduardo Fort", aseguró la periodista Paula Varela.

Y siguió: "Le pregunté si estaba con él y me dijo que sí. Esa historia de amor fue en 2017, más o menos, entonces... ¿cómo Rocío está desde 2014? Porque Nazarena estuvo como seis meses con Eduardo".

Luego de lanzar esa bomba, la panelista del ciclo de América contó que el empresario conoció a la ex Intrusos en Miami, donde ella vive desde hace varios años. "La conoció por César Carozza, su abogado", agregó ante las cámaras, donde también mostraron imágenes del empresario y la periodista.

Atenta a las repercusiones que podrían traer sus ecuaciones, Paula le escribió un mensaje de WhatsApp a Nóbile y ella le contestó con un audio de voz en el que confirmó su affaire con el chocolatero.

"Todo lo que me decís... sí, es verdad. Me acuerdo que nos vimos en Un Sol para los Chicos, pero bueno, nada, no te puedo decir mucho más que es una familia que quiero un montón, gente de perfil bajísimo, una súper linda familia, de muy buen corazón", comenzó diciendo Nazarena.

Y aclaró en ese mismo audio: "No pienso meterme en este barro que no es mío. Me parece una situación a la que nadie debería estar expuesto".

La pelea entre Rocío Marengo y Eduardo Fort

De la nada y hasta para sorpresa del propio Marcelo Tinelli, este martes Rocío Marengo criticó fuertemente a Eduardo Fort en ShowMatch (El Trece, a las 22.15) y blanqueó una crisis con el empresario.

"La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañándolo y él no es capaz de venir a acompañarme a mí (al programa)", aseguró la mediática, en medio de un ataque de llanto.

Y sumó: "Estoy harta, re podrida. Ocho años estoy al lado de él bancando a la ex (Karina Antoniali) que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme acá. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas y no es capaz de venir".

Además, ante la sorprendida mirada de todos y sin barjo el tono de los gritos, Marengo cerró: "Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá... Vos (le dijo a Tinelli) presentame un candidato... Estoy hasta acá de todo porque no hago más que remar en mi vida sola".