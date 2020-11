Finalmente se estableció que el sábado 28 de noviembre, de 21 a 24 hs, saldrá al aire el envío especial de la Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal, desde el departamento norteño, que podrá ser levantado por distintos medios de la provincia. No sumará como una edición más -este año era la número 60-, pero la idea es que, ante el contexto marcado por el Covid-19 y la decisión de no montarla en la plaza y el anfiteatro para no reunir público, el 2020 no pase sin su presencia. Por eso desde hace un tiempo, desde la comuna y desde los distintos sectores involucrados, se trabaja para la realización de una suerte de programa ómnibus que tendrá características especiales, siempre teniendo en cuenta los distintos ejes de la máxima celebración tradicionalista de San Juan. En principio desde el Museo Prieto (y si no es posible técnicamente, desde el salón de ATE), contará con la conducción de Mariela Mesías, Ramón Molina y otro invitado (a confirmar Pascual Recabarren), que desde tres sets irán llevando el hilo de esta inédita propuesta, con segmentos en vivo, otros grabados, visitas vía Zoom y también imágenes de antaño.



El programa, sin cortes, tendrá entrevistas con distintos personajes que pasaron por la Fiesta; algunas serán en vivo y en caso de quienes no puedan trasladarse al plató, grabadas. Conocedores del encuentro como pocos, de sus manos también se irá recorriendo la historia del convocante encuentro, desde sus comienzos en la Cuesta de Huaco hasta la actualidad en el remozado predio que contiene al anfiteatro Buenaventura Luna. Acompañadas con imágenes de archivo, pondrá de manifiesto su evolución a lo largo de las 59 ediciones, recordando además actuaciones destacadas como la de Mercedes Sosa.



No faltarán, claro, los números artísticos; y del mismo modo, algunos en vivo y otros previamente registrados (sobre todo los ballets, con diferentes paisajes) estarán por ejemplo El Chango Huaqueño, Los hermanos Godoy, Javier Balderramo, Los Lucero, Laura Castro y Voces del Norte. Y si bien es cierto que los locales serán el fuerte del envío, gestionan la presencia, en simultáneo vía internet y/o video, de algunos números nacionales, entre los que ya se ha confirmado a los salteños Canto 4.



En cuanto a los dos momentos principales de la celebración norteña, que encabezan las noches centrales en el escenario Tito Capdevila -La noche de la Paisana y El Fogón de los Arrieros- también estarán, aunque acomodados al formato. Por un lado, y por primera vez, la Paisana Nacional de la Tradición Milagros Alonso y la Segunda Paisana Yamila Castro mantendrán sus títulos un período más, hasta que pueda realizarse una nueva elección. Por supuesto, ellas también serán parte de esta transmisión especial, desde el piso. Y finalmente, en cuanto al clásico Fogón, se mostrará el backstage de su realización, incluidos los testimonios de quienes encarnan en escena a los protagonistas del gran sueño que abrazó su creador, el gran poeta huaqueño.



"Van a quedar muchas cosas afuera, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero es imposible poner toda la historia y el presente de la Fiesta en tres horas de aire", dijo a DIARO DE CUYO el intendente departamental Miguel Vega. Y se explayó: "Es una sensación rara. Esto no va a suplir a la fiesta, obviamente, pero creemos que sí va a convocar a muchas familias alrededor de una mesa para revivirla y compartirla. Será un programa muy dinámico y rico, que servirá también para conocer detalles que seguramente se desconocen, y para apreciar el trabajo de tanta gente que cada año hace que la fiesta brille. Este programa nos va a permitir a todos conocerla más y entonces seguramente vamos a querer un poco más a nuestra fiesta".