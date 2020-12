Unos 25 solistas y bandas locales nuevos y otros con cierto recorrido en la escena sanjuanina se reunieron en la segunda edición del Festival Animal Andino, que por la pandemia, se realizará por streaming mostrando géneros diversos como el pop, trap e indie, funk, rock y la música electrónica. Además habrá una competencia de baile k-pop y exhibición de freestyle.



Organizado por un grupo de artistas independientes relacionados con la música, arte, comunicación, diseño, que hace tiempo trabajan en la generación de espacios para difundir los nuevos nombres. 'Es una celebración que reúne bandas y solistas, dj's, vj's, diseñadores, artistas visuales, ilustradores, editores y gestores culturales.También es un espacio de trabajo, encuentro y reflexión de la música y las manifestaciones para la nueva era' comentaron sobre el festival que ya fue filmado en el Teatro Municipal el fin de semana y que será transmitido por YouTube el próximo 26 y 27 de diciembre.



Aunque dudaron en hacerlo bajo las circunstancias actuales, pero contaron que se definieron y el resultado fue exitoso desde el punto de vista de la producción "Apostamos a hacerlo en el teatro, y armar un despliegue de producción, con calidad y manejo de la puesta como no lo habíamos hecho antes. El año pasado aprendimos de los errores y ahora tuvimos la posibilidad de hacer algo mucho mejor con un montaje y filmación, como no teníamos gente podíamos encargarnos más del festival en sí. Fue una experiencia nueva", sostuvo Jonathan Brócoli. El productor, que también es músico, destacó que "el festival siempre tuvo una propuesta novedosa, es una propuesta emergente. La postura del festival es siempre hacia lo nuevo y desconocido pero que será lo masivo o lo es. Siempre apuntamos a las nuevas figuras del arte, teniendo buen ojo con las propuestas que nos acercan" aportó y agregó que quedaron muy conformes con la grilla que se verá en las dos jornadas del festival, por haber logrado sumar nuevos nombres y géneros diferentes que el año pasado no habían podido incorporar por falta de tiempo.



La buena experiencia fue compartida por los músicos también, porque los consultados por DIARIO DE CUYO, celebraron la posibilidad de volver a tocar luego de estos meses parados, que se renovara un espacio para los músicos independientes de los géneros no tan masivos en la provincia y también coincidieron en que, aunque fue difícil la ausencia de público, finalmente se acostumbraron y la energía fluyó.



"El streaming, al principio fue doloroso la ausencia del público real pero después pudimos ver otra puerta, otra posibilidad de trabajo y de conectarse con la gente y empezar a creer que toda la vibra de la música o del artista que está poniendo su alma en juego, trascienda la pantalla y sea una conexión con la gente, no nos queda otra que esto, hasta volver a los escenarios, con este festival vamos a trascender la pantalla, seguramente porque está repleto de artistas maravillosos" comentó, Pauli Garcí, conocida como ESHA, pensamiento, que sin querer resumió el sentir de la mayoría.



La grilla de artistas completa incluye a Esha, Solo Juan, Kbsonia, Pi.tuca, Santi Diez, Lix, Gigante Azul, Catfonk, Languz, Echega, Martina Flores y Triqueta, para el primer día.



Mientras que el segundo suben a escena: Zitma, Bypho, Matthius, Dlorian, Bhae, Freekhalo, Paloma, Curcumina, Olimpo: exhibición de freestyle, la instancia final de la competencia Deabak de K-pop, con la presentación de los DJ Géminis, DJ Luli Camilleri, DJ Facu Villegas.



Para Jonathan el streaming llegó para quedarse, por lo que el año que viene ya planean un gran festival presencial, pero con una transmisión por streaming, ya que apuestan a traspasar las fronteras locales. El puntapié inicial será un conversatorio "Industrias creativas y culturales y los nuevos escenarios en Latinoamérica' que organizaron para el 17 de diciembre, en el marco del festival, que tendrá participaciones de profesionales extranjeros.





A bailar

Dentro del festival se dio una competencia de dance cover K pop, "Daebak Battle'que consiste en imitar una coreografía de este género de la manera más fiel posible al original. Para esto se realizó previamente una convocatoria online en redes sociales, dónde los jóvenes enviaron sus videos de audición, se seleccionaron dos grupos como finalistas que serán evaluados luego de su actuación en vivo por un jurado especialista en el género del k-pop, danza y visuales integrado por Micaela Quiroga (co-fundadora de Daebak Group), Paula Peralta (Productora y fotógrafa ) y Raúl Paez (coreógrafo y bailarín profesional) que tendrá en cuenta fuerza, carisma y vestuario. Los competidores en esta ocasión serán For A y Missile, que usaran para sus performances dos canciones de grupos muy fuertes dentro del género k-pop (De NCT 127, Kick it y Blackpink, Ddu-Du Ddu-Du. El grupo ganador se llevará un premio en efectivo y regalos.



EL DATO

Festival Animal andino. Artistas locales en dos jornadas por streaming el 26 y 27 de diciembre por YouTube. En horario a definir.

ELLOS DICEN

Kbsonia - Pop

Para mí fue muy distinto porque amo tocar con el público presente, pero esto habla de que la escena sigue empujando, uniendo fuerzas, para seguir en movimiento.



Esto fue positivo porque se nos presentó esta situación que nos permitió descubrirnos en otros aspectos, ha sido un nuevo desafío y hemos llegado a lugares que quizás no llegaríamos.





Zitma - Trap

Fue muy bueno, bien organizado, nos sentimos cómodos, fue mi primera vez en el festival. Fue un buen show. Es una idea muy buena para dar a conocer nuevos artistas locales, es una ayuda a los artistas que están empezando o a los que están, pero no tienen aún el reconocimiento que tendrían que tener.





ESHA - Pop indie

Fue un placer poder estar, lo hicimos con mucho amor y cariño, siento que el crecimiento de la comunidad artística lo vamos a hacer en manada y cuando se producen estos espacios, donde cada persona ocupa un rol y las diferentes artes se entrelazan para crear un todo, ahí está pasando algo interesante y está bueno aportar un granito de arena a producciones independientes



Sólo Juan - Indie

El año pasado fue en vivo y fue genial y que se haga de nuevo en streaming está bien. La producción es genial, los organizadores hace mucho que trabajan organizando eventos. Cantar sin gente es raro, pero está bueno que esté este canal para poder seguir creando material, estando presente, y seguir haciendo música que es lo que más me importa.



Free Khalo - Trap

Está bueno que se hayan enfocado en el urbano, nos gustó que se apostara a esto. A todos los participantes les gustó y que sea por streaming permite mostrarnos a la mayor cantidad de gente. Sirvió para volver a tocar. Está bueno que la gente vea el talento que hay y que, aunque la pandemia nos golpeó duro, seguimos de pie.