En la búsqueda de la excelencia artística y el posicionamiento del Teatro del Bicentenario como polo artístico cultural de la región, el Ministerio de Turismo y Cultura da inicio a un Programa Intensivo de Formación en Técnica e Interpretación Musical en conjunto con la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (USA).

El programa apunta al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas e interpretativas de jóvenes músicos y estudiantes en las especialidades de cuerda, piano, viento, y en el género jazz- rock.

El Festival Indiana 2019 se desarrollará del 27 de mayo al 7 de junio inclusive, e incluye el cursado intensivo de clases individuales, clases magistrales, una completa agenda de conciertos, todo ello impartido por los profesores de la Jacobs School of Music de Indiana University, con la dirección de Mimi Zweig y Atar Arad. Asimismo, los alumnos activos de entre 14 y 18 años podrán participar del otorgamiento de dos becas de estudio en la Universidad de Indiana, en la Summer String Academy at Jacobs School of Music en junio de 2019.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de abril, a las 12hs; las mismas se podrán realizar a través de www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/formacion, link en el que también se podrá acceder a bases y condiciones.

Cabe destacar que a partir del Festival Indiana 2019, se abre un marco de colaboración concreto a mediano y largo plazo (de tres a cinco años) que propiciará oportunidades de crecimiento profesional y facilitará experiencias enriquecedoras y constructivas para los participantes.

El Festival Indiana está organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario, en colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, Fundación Banco San Juan y Mozarteum Argentino San Juan, y cuenta con el subsidio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través del Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e Intercambio.