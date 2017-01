Con los coletazos del 2016 abrió el telón la temporada teatral de Carlos Paz, uno de los lugares de veraneo más importantes del país, incluso para varios comprovincianos que optan por el río, las sierras y una buena movida nocturna.



Ciudad que hace un puñado de años se convirtió en una nueva meca del teatro nacional, con la llegada de espectáculos de artistas populares y reconocidos, de las más diversas procedencias.



Y en épocas donde, más allá de las ganas, el bolsillo no siempre alcanza para cubrir toda la cartelera, es bueno conocer de antemano el menú y escuchar algún consejo, para no tener que lamentar la inversión.



En ese tren, DIARIO DE CUYO acerca a sus lectores la experiencia y opinión del joven y ascendente escritor sanjuanino Maximiliano Martín (ver aparte), quien hizo un extenso recorrido por los teatros y luego de ver obra por obra, elaboró una suerte de "Top Five" de las que, a su criterio, son las más recomendables a la hora de abrir la billetera para pasar un buen momento.



A la cabeza de su ranking (que dejó a varias afuera), Martín puso a Mahatma -lo nuevo de Flavio Mendoza-, que en lo que va del 2 al 15 de enero, y según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) también es la primera en recaudaciones en las sierras, seguida por Abracadabra y Sálvese quién pueda, las tres más vistas.



El quilombero, Los corruptelli, La gran revista de Carmen y Camilo y Nardo son otros de los títulos más taquilleros (en lo que va del año) de la abundante y variada oferta teatral serrana.

Sálvese quien pueda

(Dir. Rodolfo Hoppe). Teatro del Sol 2. Entradas: $220 a $440

Probablemente la obra más divertida de esta temporada. La historia transcurre en una clínica donde se hacen cirugías estéticas, con todo el jugo que eso puede dar a la hora de construir situaciones divertidas y extravagantes. La química entre Florencia de la V, Sebastián Almada, Emilio Disi, Osvaldo Laport, Federico Bal y Virginia Gallardo es muy buena y esto se percibe desde el público. La mejor comedia de todas, con diferencia.

Detrás de la lupa

Escritor y estudiante de la carrera de Historia, Maximiliano Nicolás Martín González (26) fue ganador en 2014 del gran premio Antonio de la Torre -que entrega SADE San Juan- por su calidad literaria; y ese mismo año fue finalista del VIII Concurso Literario Internacional Ángel Ganivet con el cuento Virginia. Fue colaborador de la conocida web literaria española De lectura obligada, desde donde pueden descargarse algunos de los cuentos y relatos compilados en los libros El Cementerio y otros cuentos (suspenso y terror, 2011) y El idioma de los pájaros (relatos cortos de fantasía, 2012), también disponibles en su blog personal (http://maxi-martin.blogspot.com.ar). El cementerio, Maldita noche, El gato, El barco, Onírico y El idioma de los pájaros son algunos de los títulos de autoría de Martín, cuya fascinación por los relatos cortos vino de la mano del gran Edgar Allan Poe.

Mahatma - Alma Grande

(Dir. Flavio Mendoza). Teatro Luxor. Entradas: $350 a $800

Protagonizada por Flavio Mendoza, Anita Martínez y Facundo Mazzei, sigue la estela de Stravaganza y se presenta como una conjunción de danza, acrobacia y música típicas de la India, pero que termina siendo una celebración a la música del mundo. Las coreografías y los ejercicios de destreza se apoyan en una tecnología de avanzada que, lejos de parecer una ostentación, contribuye enormemente al resultado final. Anita Martínez agrega la cuota de humor a la puesta en escena, con momentos altos y otros algo innecesarios pero que no entorpecen para nada la experiencia. Mención especial para el homenaje coreográfico a Michael Jackson y el luminoso cierre con una versión en español de A wonderful world de Louis Armstrong. Artística y técnicamente impecable. Mi preferida de esta temporada.

El quilombero

(Dir. Arturo Puig). Teatro Candilejas. Entradas: $175 a 450

Comedia que transcurre en un hotel frente al Palacio de Tribunales, donde se cruzan las vidas de un fotógrafo y un asesino a sueldo. Nicolás Cabré logra un personaje especial, con el que resulta muy difícil no empatizar, inclusive en la exageración de la crisis posruptura. Muy bien acompañado por Marcelo De Bellis y la hermosa Mercedes Oviedo.

Abracadabra

(Dir. Carlos Olivieri). Teatro Holiday. Entradas: $275 a 450

Esta obra cuenta con varias cosas a su favor: todos los actores son muy populares, ya sea a fuerza del trabajo de años o de la fuerte repercusión mediática de las últimas temporadas en ese microcosmos farandulesco que es el Bailando; y una buena historia, cargada de magia, como rara vez se encuentra en las temporadas de verano. Ese último detalle que me gustó mucho y ubica a la obra en un plano distinto respecto a las demás comedias. Es un gran cuento de hadas sobre hermanos enfrentados apto para todo público. A excepción de Charlotte Caniggia, cuyo personaje es irrelevante, Bicho Gómez, Silvina Luna, Tomás Fonzi, Pedro Alfonso, Fredy Villareal, Iliana Calabró, Flor Vigna y El Polaco, conforman un elenco tan dinámico como efectivo a la hora de entretener y hacer reir