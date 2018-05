El Día del Trabajador de este 2018 no fue del todo productivo ni placentero para Nicolás Magaldi (31). Es que el reconocido conductor sufrió un accidente doméstico que, por lo menos, lo mantendrá alejado en las siguientes horas de la radio y la televisión.

En detalle, el propio Nicolás anunció este martes a la noche en Twitter: "[email protected] mañana no estaré en el trabajo. Caí de la escalera y me disloqué el hombro. Un momento de porquería. Los abrazo. Apenas me reponga vuelvo al vivo de la radio y tele".

Su mensaje, como era de esperarse sorprendió a todos, sobre todo a los oyentes de Todos Arriba (FM 105.5, de lunes a viernes de 6 a 9), programa radial que Magaldi conduce hace dos años y que este martes fue conducido por Guido Zaffora, quien acompaña a Nicolás con sus columnas de espectáculo.

"Sé que estaba muy dolorido pero Nico es un toro y se va a recuperar rápido. Él siempre le pone onda a todo. Lo está cuidando su mujer. Estuvo con la ambulancia en su casa, pero no hay fractura", le confió el panelista de Infama e Involucrados luego del programa de este martes.

Además, según trascendió, en las próximas horas, El Nueve emitirá un comunicado con detalles del estado de salud del presentador, quien desde el año pasado conduce en ese canal el exitoso talk show de las tardes El show del problema.

Por lo pronto, se sabe que el joven periodista y animador televisivo bajaba este martes por la escalera de su casa cuando se patinó y por instinto intentó agarrarse de la baranda, pero el brusco movimiento afectó uno de sus hombros, que terminó saliéndose de lugar.

Pese al terrible dolor, y de haber sufrido una baja de presión, Magaldi logró acomodarse nuevamente el hombro, y ahora se encuentra haciendo reposo y muy dolorido por lo que se espera que luego de una sesión de resonancia magnética y su correspondiente tratamiento en las próximas horas él pueda reincorporarse a su programa de radio y de televisión.