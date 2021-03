El escándalo por las vacunas de políticos y famosos suma a diario nuevos casos que generan la indignación de la ciudadanía. En esta oportunidad, las miradas apuntaron hacia Juan Ponce de León, el recordado protagonista de Verano del ’98, que publicó en su cuenta de Instagram, un certificado de vacunación de la Sputnik V.

El actor y músico de 45 años reside actualmente en Costa del Este (Partido de la Costa), recibió la primera dosis el lunes 8 de marzo, en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de General Lavalle y compartió el formulario en su perfil de Instagram. Solo atinó a comentar “Y adentroo” y no refirió ningún motivo que lo califique como trabajador esencial o como población de riesgo, los ciudadanos con prioridades para recibir la Sputnik V.

De inmediato, sus seguidores le reprocharon su conducta, en un contexto en el que muchos adultos mayores y trabajadores esenciales en áreas sensibles continúan esperando respuestas de los diferentes gobiernos. “No entiendo, no es para mayores? Pregunto porque no sé”; “Cualquiera, mi papá todavía está esperando. Te dejo de seguir”; “Soy de riesgo y todavía sigo esperando. ¿Qué onda?”, fueron algunos de los comentarios que motivaron a que el actor baje el posteo de las redes.

“Si estaba todo bien, por qué no explica a toda esa gente que le estaba reprochando los motivos”, se preguntó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa. Hasta el momento, el actor que personificó a Juan Herrera en la recordada tira de Cris Morena, solo borró la publicación y no hizo ningún comentario al respecto.

Ayer también levantó polvareda el caso de Ricky Maravilla. El popular cantante de 75 años, si bien tiene la edad requerida para vacunarse, lo hizo sin turno, contrario a lo que se indica en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta. Aunque contó que llamó al 148, el número donde se puede sacar turno en lugar de por Internet, dijo que fue a partir de un llamado de un familiar que se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años.

“Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”, contó en el ciclo Nosotros a la mañana.