Tristán acusó a Cecilia Roth de "colgarse de lo todo lo que está aconteciendo" en referencia a la denuncia de acoso que hizo Rita Pauls. "Me gustaría tener un encuentro con la señora Cecilia Roth y que hablemos tête à tête porque no sé si me crucé alguna vez con ella trabajando... ella estaba en su camarín, guardada", ironizó el actor y dijo que no tuvo mala relación con Roth. "Que salga a decir que soy un degenerado... siempre la he tratado muy bien y nunca le falté el respeto", sostuvo.