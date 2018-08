El ingreso de Rodrigo Noya -ex Agradadytos- a "El Marginal" provocó críticas. Ante eso, el actor dijo a Radio Rivadavia: "Yo pedí estar en El Marginal. Cuando fui a audicionar me pidieron que me saque los lentes y me corte el pelo. Y me hizo muy bien. Fue un desafío. Estoy muy contento con mi trabajo. Acepto críticas actorales pero juzgar sin haberlo visto no es bueno". Y agregó que "me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar".