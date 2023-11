La próxima semana, una nueva muestra plástica se instalará en el Centro Cultural Estación San Martín, en el marco del ciclo Reflejarte. En esta oportunidad, serán Graciela Faedo y Estela Milán -amigas y colegas, ambas integrantes del creativo colectivo de artistas visuales 18 Mundos- quienes pondrán a consideración del público su "Sobre Lienzo", una exposición que tiene varios detalles particulares, desde el elemento que inspiró el título, hasta las mismas obras que se mostrarán.

"Queríamos un título que fuera una realidad, algo cotidiano para nosotras; y eso a lo que nos enfrentamos cada vez, que nos acompaña de forma permanente y es nuestro desafío día a día: el lienzo. Quienes nos dedicamos a la pintura siempre tenemos un lienzo delante, ya sea en blanco, en proceso o en contemplación cuando está terminado o se procesa su cierre", comentó a DIARIO DE CUYO Faedo, invitando a recorrer "una actividad cultural más para la provincia, gracias a la Estación San Martín que nos abrió otra vez las puertas".

Hecha la presentación, con lo primero que se encontrará el visitante será con lo que la artista califica como "una experiencia muy muy interesante". Y es que, a contramano con el halo de "sacralidad" que reviste una obra, tijera en mano tomaron algunas propias y se pusieron a cortarlas. Claro que lo que a prima facie podría parecer una insólita y hasta descabellada acción, tiene un contexto y un sentido que ellas se encargan de explicar.

"Podemos decir que es la reconstrucción de obras, para llevarlas a otros formatos. Eran pinturas que ya teníamos, obras muy grandes, de 5, 6 y 7 metros. Las trozamos y armamos obras más chicas. Es hacerlas aprovechables. Por ejemplo, yo tenía una con tres etapas, un caserío abajo, una cornisa y arriba una gran luna. La he sectorizado y la presento como tres obras y cambia completamente el sentido. Ahora, ese lienzo que estaba doblado y guardado, se puede visualizar en un bastidor, cobra vida otra vez", se explayó Milán, que aportará cuatro o cinco obras para este momento.

"Hemos reciclado mucha obra de anteriores muestras que nacieron para determinado formato y circunstancia; y ahora las reciclamos para volver a sacarlas del taller. No en la técnica, no es pintar sobre lo hecho, sino darle otro formato y otro contexto; y se han convertido en nuevas obras. Las miramos, empezamos a estudiar de qué manera tendrían una nueva oportunidad. Hemos cortado, puesto de manera diferente, trabajamos mucho con los soportes y la verdad es que no podrías decir 'es la misma obra que ya vi'. Hasta nosotras nos hemos sorprendido, ha sido un hermoso desafío...", sumó Faedo, quien reconoció que esta no es una acción de lo más común, por lo menos que se haya presentado tal cual en la provincia.

"Uno muchas veces no se anima a tocar la obra terminada ¿no?, es como que va un poco en contra de la naturaleza, no es una práctica usual; pero se dieron ciertas circunstancias que nos permitieron jugar de este modo: el hecho de tener obras de gran tamaño, sin enmarcar, archivadas. Si están en el taller y cumplieron un ciclo, ¿por qué no darles nueva vida? Esa fue la idea", agregó Faedo, para quien esta intervención tiene otra lectura más: "De algún modo también da idea de resiliencia, de reinventarse, de salir adelante sobre todo en estas épocas donde a todos nos resulta tan difícil todo. Sí, es un hecho simbólico también... Es interesante ver de qué manera esa obra se puede transformar en otra y seguir su camino. Es lindísimo".

Traspasada esa bienvenida amasada en conjunto, los senderos se bifurcarán para llevar al público a lo medular de la exposición: más de 20 obras nuevas de cada una, que reflejan intereses y búsquedas individuales.

Por un lado, Graciela expondrá cuadros donde las flores son protagonistas, una temática en la que bucea hace ya algún tiempo y que también aplica a su emprendimiento de vajilla cerámica, que a su vez también tendrá su correlato en esta muestra plástica.

"Sí, la mayoría de la exposición es de obra nueva, hemos trabajado mucho en eso. Yo con flores, hay una serie que se llama Flores rotas, otra con elementos de cerámicas incorporadas, que es con lo que también estoy trabajando. Hay mucha textura de materia, mucha carga con espátula, sin esperar que seque, mucha dinámica del color y geometrización del elemento", ilustró.

Milán, por su parte, tiene dos frentes. Uno sigue la línea de Sostenidas por el muro, obra nueva que "sigue la misma temática de caseríos sobre la línea del horizonte, pero ahora incursionando en técnicas nuevas; incluso hice collage pegando madera cortada con láser formando estructuras de casas sobre acantilados", comentó. Y por otro lado se enfocó en el dibujo con tinta china sobre lienzo, "que es lo que más me gusta, disfruto más la impronta, me encanta trabajar en dibujo la estructura de esos laberintos urbanos", detalló Milán. "Me gusta romper los esquemas, las reglas, no ser ortodoxa, me gusta inventar", se definió.

"Es una exposición hecha con mucho amor y alegría. Cuando uno expone, se expone, pero a esta altura podemos decir que lo que está ahí es pura inspiración y trabajo, y es bueno que la gente lo conozca. Es importante mostrar lo que se hace en los talleres, lo que hay en San Juan, que ha crecido tanto en este aspecto; y acostumbrar a la gente a que vea arte", resumió Faedo, quien se ocupó de presentar en las redes esta muestra del siguiente modo: "Pura inspiración, creatividad y emoción en esta propuesta de dos artistas unidas por la pasión, el arte y la amistad. Sobre Lienzo, una muestra donde decididamente hemos conservado, cada una a su manera, la forma de expresión, la identidad, las técnicas; compartiendo la puesta a punto, decidiendo en conjunto, trabajando en equipo con generosidad y apego al respeto y cariño una hacia la otra".

DATO

Sobre Lienzo. Muestra de pintura. Inaugurará el jueves 16 de noviembre (horario a confirmar), en el Centro Cultural Estación San Martín. Entrada libre y gratuita.