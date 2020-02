Las mañanas de la colonia artística de verano Vacacionarte son más que divertidas. En pocas semanas, los niños y jóvenes han avanzado en sus espacios de producción de manera sorprendente. Y con la incorporación de tres nuevos talleres al ciclo en esta temporada 2020, las posibilidades creativas se multiplicaron.



Para empezar, en el taller de Retrato Lúdico (dirigido por Debora Bazán y Flitt Gabriela Guayama), los chicos demuestran capacidad y talento para el dibujo y la pintura, con resultados interesantes. En pleno proceso, van introduciéndose en el mundo de las artes visuales, de manera lúdica y anclándose en la muestra de la colección permanente del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. A partir de los ejes conceptuales Introspección, Violencia, Morfología y el Territorio; los pequeños talentosos abordan lo que los profesores llaman el "Retrato psicológico". Consiste en un desborde de emociones, sentimientos que exploran la figura humana y también en la forma de expresarlo en el papel fijado en el caballete.



A través de la imagen, de las máscaras, de los juegos de roles, se autorretratan y lo mismo hacen al compañero, en la dimensión de la introspección. En el plano del territorio, exploran temas como el viento Zonda, la agonía de la siesta calurosa, las creencias populares y con ello, plasman en el papel o cartulina las virtudes y no virtudes. Como la pereza, la tristeza, la ira o la alegría. Así por ejemplo, un gran manchón oscuro rayado con carbonilla, representa la interioridad y el estado de ánimo de Guadalupe Recabarren (13): "Me encanta pintar y aquí en este taller encontré lo que quería, intenté seguir las consignas. Hago en este dibujo una muestra de la depresión. Bueno, son porque me baso en problemas personales, esa tristeza la dejo salir en el papel", dijo Guada que es una fiel alumna de la colonia hace varias temporadas.



El otro espacio que debutó este año es el de escenografía, de la mano de las profesoras Noelia Zacarias y Flavia Moncunill. Aquí se trabaja con técnicas de construcción de objetos, la caja oscura para los títeres y marionetas, técnicas de vestuario, puesta en escena y montaje. Cualquier recurso o material, sirve para elaborar objetos escénicos, desde la totora, en el que para la muestra instalarán un espacio tejido con el fin de exponer sus producciones, hasta lámparas con formas de nube, que quedarán suspendidas en dicho espacio tejido. Si bien, hay tareas y consignas diferencias para cada grupo, puesto que van rotando por edades, la regla principal, es que todos deben divertirse creando libremente.



Que el elemento sea algo útil para transformar y poner en movimiento la imaginación, es otro punto en común compartido con el taller de arte textil. Aquí, el profesor Pablo Martín les propone a los chicos montar un gran laberinto hecho con totora. Las partes del laberinto son tejidas debajo de las escaleras del complejo. Tratar de esconderse, descubrir, sortear dificultades o incluso sentirse perdido y desorientado, es el propósito que tiene el juego. Desde el primer día, fueron tejiendo libremente los lazos de la totora, armando nudos y entre todos los miembros del espacio, construyen de manera colectiva. El aporte de cada uno es visibilizado y hace que la experiencia sea parte de todos.



DATO



La muestra final de Vacacionarte 2020 será el 2 de marzo en las instalaciones del Museo Franklin Rawson, con entrada libre y gratuita.