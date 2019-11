Tras reaparecer en las redes sociales y dejar una irónica frase en Twitter ("Acá te dormís una siesta y estos giles te velan, eh"), Pablo Lescano (41) recibió este miércoles un nuevo mensaje de su íntimo amigo y compañero de banda: Patita (37).

Es que el histórico ayudante de Damas Gratis y fiel confidente del vocalista volvió a referirse al estado de salud de su amigo con un contundente posteo en el que cuestionó a todos aquellos que "inventan historias", por lo que pidió "un manto de piedad".

Jonatan Gabriel Svecoff, más conocido como Patita, compartió en su cuenta de Instagram una foto junto al ídolo popular y a su lado escribió: "Yo no entiendo por qué la maldad y la saña con Pablo. Hablan pelotudeces e inventan historias todo por qué nadie del entorno quiere hablar, déjense de joder".

"Pablo está bien. Obviamente con las consecuencias de cualquier persona que está con estrés pero está rodeado de sus afectos, de sus seres queridos y su familia, así que un manto de piedad", continuó diciendo el también "amigo de muchos jugadores", tal como él mismo se identifica en el mundo virtual.

Y cerró: "Por vender no ensucien gente ni inventen historias, ya que hay personas, familia, seres queridos detrás de todo. Hay que recapacitar un poco porque todo el mal que hacen vuelve y se ve que es gratis hablar mal o ensuciar a cualquier persona".

Al final, Patita también compartió en sus historias de esa red social una vieja foto de él junto a su amigo y de fondo una de las canciones más famosas este: Quieren bajarme; en cuyo estribillo dice: "Me miras en la tele, te quieres matar, la envidia te mata me quieres llevar".

No es la primera vez que Jonatan, a quien Pablo rescató de la calle y le dio trabajo, habla de la salud del vocalista. Ni bien comenzaron a circular los primeros rumores acerca de la salud del músico, él compartió con sus 94.000 seguidores de Instagram una carta abierta.

"Hoy no le quiero hablar a Pablito sino hablarle a Pablo, el que es mi amigo, el que siempre se portó de 10 conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él", comenzó diciendo en ese texto el joven nacido en San Telmo y creador del tema Mueva la Patita.

"Amigo espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música. Pero lo primero es la salud, amigo, así que acá estoy cualquier cosa para lo que necesites. Vamos, Pablo, fuerzas que todo pasa, amigo. Dios te bendiga su majestad", completó el también fan de Pampita.

Cabe destacar que días atrás, la periodista Mercedes Cordero aseguró en el piso de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) que el motivo que alejó a Lescano de los escenarios no fue estrés.

"El sábado 19 suspendió cuatro shows, domingo 20 Pablo se fue para Tropitango de Pacheco, su lugar en el mundo de la bailanta. Él es de la zona de San Fernando y genuinamente cuando tiene ganas de salir y pasar un rato con amigos ese es su lugar, y a partir de ahí entró en una pendiente abajo", informó Cordero.