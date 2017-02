Acaban de cumplir 30 años con la música. Banda ícono de los 90 que supo reconvertirse para continuar surfeando en la cresta de la ola. Cada álbum de Maná desde Falta amor (1990), que fue éxito gracias al sencillo Rayando el sol, en adelante tienen hits que son parte de la memoria colectiva del rock en castellano. Oye mi amor, Vivir sin aire, Déjame entrar, En el muelle de San Blas, El verdadero amor perdona, la hiper difundida Mariposa traicionera, y la lista sigue.



Los multipremiados mexicanos son sin duda el plato fuerte de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol. Desembarcan por primera vez en San Juan, y para el cantante de Maná no es una cosa menor. "Es una ilusión, un agasajo' dice Fher Olvera a DIARIO DE CUYO desde su casa en México.



Acaban de terminar el Latino power tour, con un fuerte mensaje de fortalecimiento de la comunidad latina, que llevaron adelante mientras Donald Trump escalaba en su partido. Ahora, con Trump en la presidencia de los Estados Unidos, anunciando la construcción de un muro en la frontera con México, el líder de Maná no se acobarda y llama a la unidad.



El cuarteto de Guadalajara,subirá al escenario del Estadio del Parque de Mayo el viernes 24 de febrero con una selección de canciones de su repertorio y también de Cama incendiada, su álbum más reciente.





-Vienen de una gira larga y tienen varias fechas más.



-Es que somos adictos al escenario, y Argentina es un país muy especial para nosotros, te lo digo de corazón. Es un país donde los argentinos han hecho mucha empatía con Mana, ha habido muy buena química. Lo hemos hemos visitado mucho y nos ha faltado hacer el interior, es nuestro primer show en San Juan, cosa que nos llena de ilusión. Y bueno vamos bien preparados para "echarle todos los kilos', como decimos los mexicanos.





-Cama encendida era muy esperado y los primeros cortes se vendieron mucho.



-Sí, somos un poquito flojos, perezosos para hacer discos, editamos uno cada tres años, pero nos tomamos el tiempo. Y sí, fue largo para Cama incendiada y tuvo muchos cortes que a la gente les gustaron en Argentina, como La Verdad, con Shakira o La prisión. Y bueno esto es un problema... hacer un set list de canciones, es un poco complicado, porque tenemos gente que nos viene oyendo desde Rayando sol desde principio de los 90.





¿Cómo será esa selección?



Vamos a hacer un set list muy potente, con canciones que sabemos que a la gente le entusiasman. A Mana se le gusta mucho entregarse en el vivo, y los argentinos son excelentes para eso, son de los mejores, mejores del mundo. Hemos hecho muchas grabaciones en vivo allá. La gente es muy entregada, muy apasionada. El argentino tiene la pasión y el entusiasmo como características.





Cantaron con Shakira, primera vez a dúo con una mujer. ¿Cómo fue la experiencia?



Pues, muy buena. Lo hicimos cuando Shakira estaba embarazada y nos pareció muy lindo, porque la canción habla de eso, yo se la hice a mi hijo, Entonces ella traía en su vientre a su hijito creciéndole y lo cantó con mucho amor, con mucho sentimiento. Cuando la vimos en el video, a ella se le cayeron las lágrimas. Fue muy emotivo.





¿Cuáles son tus canciones favoritas?Esas que disfruta cantar en los shows.



Uf.. muchas. Muelle de San Blas, Vivir sin aire, Rayando Sol, Cómo te deseo, Labios compartidos, Eres mi religión, Clavado en un bar, Mariposa traicionera, Reloj Cucú, El verdadero amor perdona....







-¿Hay Maná para rato?



-Sí, si no nos morimos antes, sí. Somos como los Rolling Stones latinos. Nos gusta mucho la música y a la gente le sigue gustando Maná. Ocurre algo increíble para nosotros, los fans son cada vez más jóvenes. El Internet ha ayudado a que la gente rescate las canciones de Maná. Esto me encanta, y la gente joven ha conectado con los primeros temas de la banda. Además en el último disco hacemos un tema que me gusta mucho con Nicky Jam, De pies a cabeza.Suma gente. A mí me gusta experimentar, no me gusta quedarme en la zona de confort.





- Como mexicanos vienen alzando su voz en oposición a Donald Trump.



-Es que la gente latina, que proviene de México hasta Tierra del Fuego, que está en Estados Unidos ha trabajado arduamente y Estados Unidos se ha engrandecido gracias a la mano de obra y a la fuerza de los latinos. Muchos de ellos ilegales, que ponen el pan en la mesa. Es triste que no respeten las formas históricas en que sucedieron las cosas. Estados Unidos no sería lo que es sin toda esa mano de obra. Y por otra parte, es una cuestión de ¡racismo!. Punto.¡Y racismo en esta época!. Venían saliendo de un presidente afroamericano y sale esta chingada. No podemos permitir retroceso en cosas que se han ido superando.El problema lo tienen los americanos, obvio que también todo el planeta, pero los americanos tienen el problema ahí dentro, porque el tipo está bien loco.





Y el muro no lo va a pagar México.



No, por supuesto que no. Es que es una tontería, es violencia, esa postura es bullying. Cuando tú te compras un terreno, si lo quieres bardear (cercar), tú lo pagas. Lo hizo China, lo hizo Alemania...





-¿Cuál cree que será el costo para la comunidad latina cuatro años de ese gobierno?



-Realmente no se sabe en qué va a acabar esto. Va a tener muchos muchos líos.





-¿Volvieron a actuar en Estados Unidos desde que asumió?



-Estuvimos en Puerto Rico (estado asociado) hace una semana y todo bien.Tampoco me asusta que me cancelen la visa cuatro años. No me va a quitar el sueño eso. Lo que me quita el sueño es que traten tan mal a la gente ahí. Lo que nos queda es unirnos como identidad. En el futuro nos podemos unir como un bloque económico todos y podemos representar un peso real para los gringos, de respeto. Si caminamos cada quién por su lado estamos fritos porque no formamos un frente de peso.



Es importante tener en cuenta que en Estados Unidos el 50% no fue a votar, cuando estaban habilitados. Del otro 50, el 25 voto por uno y por el otro más o menos, significa que el 75 % no votó por Trump, por lo que a los americanos tampoco le podemos atribuir esta tontería que esta pasando. No estamos contra el pueblo americano.

EL DATO



Maná actuará el viernes 24 de febrero en el Estadio abierto del Parque de Mayo. Aún quedan entradas. Desde el Ministerio de Turismo advirtieron sobre reventa de entradas (ver página 8).

Hitos discográficos



Sueños líquidos Año 1997

Quinto álbum.Lanzado en simultáneo en 36 países. Debutó en primer lugar en el Billboard Hot Latin 50 Chart. Sonó fuerte también en Estados Unidos.Contiene los súper hits En el muelle de San Blas, Cómo duele en los labios, Clavados en un bar, Hechicera.

Revolución de amor Año 2002.

Es sexto álbum de estudio. Con este disco Maná ganó el Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino/Alternativo y contiene algunas de las canciones más conocidas de la banda mexicana como Ángel de amor, Eres mi religión, y Mariposa Traicionera.

Drama y luz 2011.

El título que alude a las circunstancias trágicas que rodearon la vida del cantante del grupo mexicano en 2010, cuando murieron primero su madre, luego su hermana mayor y finalmente el hijo que esperaba su mujer. Primer single Lluvia al corazón.