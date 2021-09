La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese tuvo su momento inolvidable en la celebración con familiares y amigos que guardarán para toda la vida. Los padres de Agustín compartieron su felicidad con sus seres más íntimos en una quinta del partido bonaerense de Cañuelas, con Jairo como invitado de honor, que entonó el Ave María para darle un tinte aún más emotivo al momento.

Los novios, sus hijos (Guillermina, de la pareja anterior de ella; y Agustín, de su matrimonio con el cantante) y sus familiares más íntimos se instalaron allí los días previos ya que el casco de la estancia tiene 11 habitaciones con vista al parque. De manera tal que amanecieron en el lugar de los hechos, dispuestos a celebrar en familia, como gusta decir el intérprete bahiense.

El momento más emotivo llegó cuando Jairo interpretó el “Ave María”, y la novia ingresó por el sendero arbolado preparado especialmente para la ocasión, generando uno de esos instantes a los que solo el arte puede transportar. Una de las canciones más escuchadas e interpretadas, resignificada en un ambiente natural y en la voz de uno de los artistas más importantes de nuestro país. Un momento para la posteridad.

Abel ingresó de la mano de Mora y posaron para la prensa. Con dos sonrisas que no se borraron en ningún momento de los rostros, mostraron los anillos con orgullo y se besaron en una imagen para la posteridad. “Es romántica la situación, y muy emocionante, pero realmente fue todo muy sencillo”, señaló el cantante acorde a su bajo perfil, recordando el compromiso.

Según sus palabras, el paso hacia el matrimonio se dio con naturalidad. “Una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio”, contó con sentimiento y sin estridencias.

“Fue sorpresivo, no me lo esperaba para nada”, señaló la flamante esposa, y agregó que no dudó ni un segundo y aceptó “al toque”. En esos días surgió “El amor de mi vida”, la canción que el cantautor escribió para graficar el momento. “Me di cuenta que el amor me rodea de muchas maneras y había venido a terminar de concretar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y la familia que estamos formando”, afirmó el cantante.

El 22 de octubre pasado, fruto del amor de la pareja, nació Agustín. Y consultados sobre la posibilidad de agrandar la familia, el autor de “Motivos” dejó abierta la posibilidad. “Veremos, ya lo dirá Dios”, aseguró, y casi a dúo, revelaron que les gustaría formar una familia numerosa.

Sobre la convivencia en la provincia de Chaco, de donde es oriunda Mora, celebró que era una vida muy tranquila. “La gente allí nos respeta, nos quiere mucho. A mí me sirve porque el tiempo que paso allá lo uso para conectar con mi familia. Es un tiempo que dedicamos a estar juntos sin interrupciones y es un lugar ideal para eso. Está su familia, que es mi familia también, y lo disfrutamos mucho”