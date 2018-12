Juan Darthés emitió un comunicado a su círculo íntimo de amigos y familia que llegó a la prensa horas después. En éste, se defiende la denuncia por violación que hizo Thelma Fardin, de la misma forma que negó anteriormente las acusaciones y denuncias de Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos.

En el texto, el actor reclama justicia, desliza que la denuncia de Fardin es mentira, hace un llamado a la concientización de la sociedad respecto al respeto por la gente y pide educación sexual.

El mensaje de Darthés :

“La verdad es que es muy triste, lo fácil que es darle RT, o publicar algo en su historia, sin medir las consecuencias de sus actos. La gente juzga, con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con solo ver un video de un minuto, con solo un comentario.

Todos buscamos justicia, que se haga el bien social, y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera, y separar su familia.

Creo que lo correcto es dejar que la Justicia haga su trabajo, que pruebe la veracidad o falsedad de los hechos, y en base a eso generar un movimiento social.

Y no, no es mejor defender a una ‘mentirosa’ que a un ‘violador’, porque si de hecho, la persona resulta ser inocente realmente, las consecuencias de los actos que no cometió, ya habrá destruido su vida.

Como sociedad busquemos justicia, defendamos nuestros derechos, ayudemos a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual, pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente“.