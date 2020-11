Desde hace algunos años, al otro lado del mundo creció el interés por leer obras de autores latinoamericanos; y ahora le tocó el turno a Domingo Faustino Sarmiento. El gobierno chino encargó traducir al mandarín Facundo, Civilización y barbarie como parte de un proyecto para editar en su idioma una lista de libros y autores que consideraron representativos del pensamiento latinoamericano. La encargada será la editorial china Winshare y verá la luz en 2021. La edición llevará el prólogo que Carlos Altamirano escribió para la edición que Eudeba lanzó en 2011 en la Serie de los Dos Siglos y está siendo traducida por Shi Wei, decana del Departamento de Español y directora del Centro de Estudios de América Latina (ver aparte).



La noticia fue dada en el número 29 de la revista Dang Dai, una publicación porteña especializada en el intercambio entre las comunidades china y argentina, y fue recibida con sorpresa y cautela en la provincia. La pregunta es ¿será correctamente interpretado el pensamiento sarmientino y el contexto de la Argentina de 1845?



La directora de la Casa Natal de Sarmiento, María Rosa Plana, dijo que espera "que se elija la edición correcta para traducir" y que especialistas trabajen para lograr una versión ajustada a la original. "Es un gran desafío, porque en el Facundo hay terminología, personajes muy particulares, muy propios de la Argentina, ajenos a otras costumbres", aseguró y analizó que "también tiene partes más generales, de historia, geografía, política, lo humano. El Facundo está traducido ya en inglés, francés, alemán, por qué no tenerlo en chino también. Pienso que es una obra que es traducible en todos los idiomas, porque es el pensamiento de Sarmiento", sostuvo la encargada del museo nacional.

"Pienso que Facundo es traducible en todos los idiomas porque es el pensamiento de Sarmiento" María Rosa Plana.

"Traduttore, traditore", dicen en italiano para referir que la traducción puede ser traicionera. "No es fácil traducir" aseguró, por su parte, el escritor y titular de la cátedra de Literatura argentina en la FFHA Juan Mariel Erostarbe. El sanjuanino que basó su tesis doctoral de la Academia de Ciencias de Moscú en el "Maestro de América", cree que será muy complejo llevar al Facundo al chino y que se comprenda de la misma manera, dado que considera muy singular desde el contexto histórico hasta las ideas del autor. "Haría falta un equipo de sociólogos, historiadores y lingüistas para lograrlo, que puedan entender aquella grieta, qué significa civilización y barbarie, qué pasaba en la historia de Argentina, para que este hombre, por el diario y desde Chile, fuera lanzando esta literatura que después se convierte en libro" opinó, y que aun así , con todos esos cuidados, "sería una obra completamente distinta", por lo que entiende que quizás solamente traducido literalmente al mandarían no sea entendido sin un prólogo o estudio que lo acompañe.



Para remarcar la importancia del Facundo, Erostarbe recuerda que conoció a Jorge Luis Borges y lo que él le dijo de la obra. "Una vez me dijo 'el libro que nos representa a los argentinos es Facundo, no el Martín Fierro, porque es la historia de cualquier persona, un gaucho que sufría cosas; en cambio Facundo es una especie de fábrica de ideas'. Lo decía porque en él, Sarmiento hablaba del liberalismo, de lo que significa la libertad, ser civilizado y ser bárbaro. No es tan fácil ponerse a traducir. Sí, ellos la van a poder leer y van a poder entender lo que lean, pero Sarmiento decía: 'La gente cree que leer es leer lo que está escrito, y no, leer, es ir más allá de lo que está escrito, que eso sea una máquina de pensamiento'. Sarmiento siempre fue provocativo con su literatura y no sé si eso será captado por esa cultura tan diferente a la nuestra, con una historia tan diferente a la nuestra, China tiene 3.000 años y nosotros 200" apuntó.

"Sarmiento siempre fue provocativo con su literatura y no sé si eso será captado por una cultura tan diferente". Juan Mariel Erostarbe.

Para graficar lo complicado que es traducir este tipo de literatura, y también relacionado a Sarmiento, Erostarbe recordó una anécdota que vivió con una escritora e investigadora del MIT de Massachusetts que llevaba tiempo tratando de completar su traducción de Recuerdos de Provincia al inglés. "Me preguntó qué era el platito de oro del que habla Sarmiento en un pasaje y tuve que explicarle que se trataba de la brasa encendida que pasaban entre los hombres en un platito para encender los cigarrillos después de una comida".



Lo que la norteamericana tampoco entendía era qué era la semita y pensaba que tenía que ver con el odio a los judíos, algo que Erostarbe también le explicó generando risas en su interlocutora.



Volviendo a la traducción china, el escritor no puede evitar hacer un análisis político del encargo editorial del gobierno chino. "Me parece genuino el interés, siempre y cuando no sea un conocerte mejor, para lograr una posible colonización. Habrá que ser precavidos y confiados con respecto a que otras personas pueden interesarse en nuestra cultura" apuntó el también autor del libro "Cuatro registros de un mismo tema: La mujer en la memoria de Sarmiento", editado en mayo de este año.

Marisol

LA TRADUCTORA

El Facundo de Domingo F. Sarmiento está siendo traducido por Shi Wei. Marisol es su nombre en español y es decana del Departamento de Español y directora del Centro de Estudios de América latina. En la nota que concede a la revista Dang Dai, aseguró que realiza el trabajo desde 2016. "Varias veces tuve el impulso de abandonar la tarea, pues me llevó a una monumental labor de investigación que implicó consultar diccionarios, adquirir material informativo y estudiar mucho de historia, cultura, sociología, incluso geografía para poder entender el contenido; es un texto cuya característica es combinar todos estos conocimientos". Dijo que las mayores dificultades fueron "el vocabulario que no está en los diccionarios y la profusión de nombres de personajes, historias y detalles de costumbres". La especialista aseguró que es su primera traducción de una obra argentina y que ha sido como el primer amor. "Cada traductor tiene su modo de encarar el trabajo, en mi caso superar los obstáculos representó un éxito personal y culminar su traducción será como cerrar un círculo virtuoso", dijo la especialista a la publicación, donde consignan que, por la cantidad de notas aclaratorias en cada página, se ha decidido publicarlas como un capítulo aparte al final del libro.

De qué se trata el libro

Domingo F. Sarmiento escribió Facundo desde su exilio en Chile, motivado por su enfrentamiento con Juan Manuel de Rosas. Está formado por los escritos que publicaba en el diario El progreso de Santiago, en el formato folletín, como surgió la mayoría de la literatura argentina, en los diarios. Tiempo después, en 1845, fueron editados como libro. La frase Civilización y Barbarie acompañó el título de la primera publicación, y fue el eje argumentativo de toda la narración.



El sanjuanino analizaba la vida política y social de la nación y denunciaba las consecuencias del régimen rosista.



Facundo es una biografía del caudillo riojano Facundo Quiroga, pero también tiene datos biográficos de Sarmiento, que es a la vez narrador y protagonista. Los primeros cuatro capítulos describen la geografía, antropología e historia argentina; los capítulos del quinto al decimocuarto relatan la vida de Juan Facundo Quiroga; y el último capítulo expone la visión de Sarmiento de un futuro argentino bajo un gobierno unitario. En la dicotomía central que plantea el autor, él representa a la civilización, identificada con las ideas europeas y norteamericanas; apoyando la educación y el desarrollo, e identifica a Rosas y a Facundo con la barbarie.