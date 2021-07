El pasado viernes, Santiago “Chano” Moreno Charpentier se comunicó con el 911 para denunciar a su madre. TN accedió al audio en el que, según le explica a la operadora, su madre “está mal de la cabeza”. “Está con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y me va a meter un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal”, dice el cantante. “Tengo miedo, entren a mi casa como sea”, le pide a la operadora en otro tramo.

“¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor”, así comienza el diálogo entre Charpentier y la operadora. Tras detallar dónde se encuentra por pedido de la mujer al teléfono, el cantante acusa a su madre, asegura que hay cuatro médicos que “no llamó” y pide presencia policial en su domicilio.