35 años pasaron hasta que Mario Pereyra y Rony Vargas coindieron en un viaje a San Juan, la provincia que los vi nacer y dar sus primeros pasos en la radio. Fue en agosto del 2017 cuando visitaron la provincia para un evento en el que fueron reconocidos y recordaron sus inicios juntos en una nota para DIARIO DE CUYO.

" '¿Te peinaste?', le dice, socarrón, Ronny a Mario mientras posan para la foto. Se hacen chistes. Se muestran cómplices. Tienen 75 y 74 años y se conocieron antes de cumplir los 20, cuando entraron a trabajar en Radio Colón", relataba la noticia para dar cuenta de la relación que unió a los sanjuaninos que llegaron a Córdoba y se convirtieron en referentes radiales

En sus inicios eran "los inútiles', como les llamaba un operador de entonces a todos los nuevos. Rony recordó con cariño su paso por LV1 y destacó la visión de Francisco Bustelo- de quien lamentó su fallecimiento- y con memoria prodigiosa recuerda hitos de la radiofonía local. Desde sus comienzos tuvieron cada uno su propio programa, pero Rony y Mario emprendieron en conjunto la producción de espectáculos y el famoso "circuito de carnavales'. Por eso cuando decidieron irse a La Docta eran hace rato personajes reconocidos.



"Me cansé de dar abrazos', dice, gratificado Rony sobre estos tres días que pasó en su provincia. Hacía tiempo que no tenía una estadía tan larga y aprovechó para reencontrarse con amigos de la juventud. Él siente el cariño de los sanjuaninos. "Me encanta que te reconozcan andando por la calle, que te inviten de un lugar a otro. Sinceramente me hace sentir bien'.



Distinta vivencia tiene Mario. "Nah... ni saben quién soy!' dice sobre la reacción de los sanjuaninos con los que se cruzó. Sin embargo aún cuando se define como "el práctico' de la dupla, dedica un segundo para el recuerdo de antaño. "Fueron otros momentos, aquellos tiempos aquí fueron inolvidables, extraordinarios, únicos. Siempre vivo pensando en San Juan. Evidentemente estamos más tiempo allá, también quiero a Córdoba: mi infancia está aquí y mi adultez allá'.



"Nunca hemos tenido un sí o no entre nosotros. O una falta de respeto. Nunca le dije huev..., como dicen en San Juan o él a mí', dice Rony que definió la relación entre ellos como "bastante interesante y difícil de comprender'.