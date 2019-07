En las últimas horas, Fedrico Amín, excantante de Pijama, realizó varios posteos contra sus excompañeros de la banda, en los que amenazó con adelantar parte del nuevo material y los acusó de "robarse" el nombre. Y en lo que parece una guerra sin fin, Macarena Flores Palacio no se quedó atrás y contestó en su cuenta de Instagram utilizando duros términos para referirse a su excompañero, aunque sin nombrarlo.

"Qué lástima que... una persona ENFERMA que perdió su trabajo por sus propias irresponsabilidades, tenga que seguir ROMPIÉNDOLE LAS BOLAS a los que día a día queremos seguir trabajando y cuidando lo que hacemos hace años hasta el día de hoy siga chantajeando en vez de intentar solucionar SUS PROBLEMAS personales", escribió la joven enfurecida.

Cabe recordar que el el alejamento del músico se dio en medio de la escandalosa denuncia por violencia de género en su contra, que después la justicia desestimó, y que generó una disputa interna.

Sin embargo, Macarena fue más allá y aseguró que se sigue guardando cosas por "buena persona". "Fui medio año a una psicóloga durante mi embarazo sólo a hablar de esta persona. Me guardé y me guardo muchas situaciones horribles que no tenía ni tengo por qué bancarme", agregó. "Basta de esta gente enferma y psicópata", concluyó muy molesta.

A pocos días del estreno de "Te vo' a besar", Amín amagó con mostrar la "maqueta" del tema y de esa manera adelantarse al estreno que los integrantes de la banda vienen anunciando en sus redes.

"Típico, robate una banda", disparó en una de sus historias de Instagram junto a una imagen en la que mostró que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial extendió el título de la marca "Pijama" a Juan Pablo Álvarez y Nahuel Rodríguez.