En un reciente posteo en Instagram, Carina Galucci, la última mujer de Carlos Calvo, que falleció la semana pasada a los 67 años, le dedicó un emotivo mensaje. “¡Oso de mi vida! Busqué entre el millón de fotos que tenemos juntos, pero esta es la que más me gustó. Un abrazo de amor eterno, en un barco que se movía mucho y te asustaba porque no podías ver el horizonte. Ahí nos abrazamos fuerte y sabía que juntos, pase lo que pase, podríamos enfrentar todos los avatares de la vida… como ese mar con tormenta que nos tocó atravesar, pero que luego esa furia se calmó y vino la Paz”, dice el inicio del texto que publicó la psicóloga.

La expareja del galán recordó en la publicación que la imagen pertenece a la época en la cual aún no eran padres. “En ese momento no teníamos a nuestros dos hijos, mis dos soles que hoy son el sentido más importante de mi vida... Estábamos comenzando a construir un amor que ni sabíamos si iba a llegar a algún puerto o si iba a naufragar... Y hoy, mi amor, llegamos más lejos de lo que hubiésemos imaginado... viviendo momentos hermosos, que atesoro en mi corazón y que jamás voy a olvidar. Hoy solo quiero decirte ‘gracias’ por habernos elegido, gracias por los hijos que nos dimos. Gracias por este amor eterno”, agrega.

Además, Carina hizo referencia a la dura situación que atravesó el actor durante los últimos diez años, tras su segundo ACV. “Tengo un dolor que me atraviesa el alma, no porque te hayas ido de este mundo, sino por lo que tuviste que sufrir toda esta cantidad de años, pero también tengo que decirte que admiro tu fuerza, tu lucha por seguir adelante a pesar de todo, por esforzarte siempre en cuidarnos y darnos todo el amor incondicional y darnos el ejemplo a mí y a nuestros hijos de nunca bajar los brazos. ¡De pelear hasta el final!”, señaló en otro párrafo.

En el último tramo del posteo, la viuda de Carlín reveló cómo fueron los últimos meses a su lado. “¿Qué más decirte mi Oso que no te haya dicho con palabras, con hechos, con el corazón? ¡Te pedí que te fueras tranquilo, que yo podía ocuparme de los chicos, que siempre te iba a amar y que ya dejaras de sufrir! Ya esta vez no podía pedirte que te quedes a mi lado, como cuando tenía a Facundito en mi panza, ya no... Ya es tiempo de partir amor mío, mi Oso hermoso como nos decíamos. Sé ahora que estás feliz, en paz y pudiste liberarte de ese cuerpo que fue una cárcel por más de 20 años y estás libre como deseabas tanto serlo. ¡Chau mi Oso! Gracias por haberte cruzado en mi camino, y así te abrazo eternamente.... Sos un orgullo para mis hijos, para mí y para todos. Todos te aman.... Hasta siempre mi amor Oso”, concluyó.