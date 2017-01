La lupa, en la construcción.

Es la principal actividad donde las inspecciones laborales detectaron trabajadores no registrados en la provincia. De acuerdo a los últimos datos del IERAL San Juan cuenta con 9.100 puestos de trabajo en el sector de la construcción, una reducción del 4,2% respecto a los 12.441 que tenía el año pasado.



La provincia de San Juan es una de las que más empleo en negro tiene en la región. La tasa de informalidad trepó a 43% al concluir el 2016, superando en tres puntos porcentuales a la media del 40% de Cuyo. De todos modos, no es la peor, ya que ese puesto se reserva a San Luis que cerró el año con un 58% de trabajadores no registrados. La Rioja cerró con un 39% de informalidad y Mendoza con 38 %, según los datos de la delegación Regional San Juan, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las cifras muestran una cruda realidad laboral y social, ya que los trabajadores en negro no tienen cobertura social ni hacen aportes al sistema jubilatorio, generando en consecuencia una mayor presión sobre los que sí están en el circuito formal. Según informó el jefe de la delegación local, Fernando Patinella; durante el 2016 se realizaron 3.365 inspecciones, ‘gracias a esto se lograron detecciones de informalidad, que en la provincia de San Juan han sido elevadas, superiores a la media de la zona Cuyo que está en el orden del 40%’’, explicó el funcionario.

De acuerdo a las cifras oficiales, en las más de 3 mil fiscalizaciones realizadas el año pasado en la provincia, se relevaron a 8.518 trabajadores y se detectaron 3.351 que estaban ocupados en negro. Patinella contó que los sectores donde se detectó más irregularidad en San Juan es Construcción, Agro y Textil. ‘’Obviamente, la actividad con mayor cantidad de fiscalización es el comercio, pero no es la que tiene la mayor cantidad de personas relevadas, porque en el agro se hace una inspección y se relevan 15 personas, mientras que en el comercio son 1 o 2’’ agregó el funcionario, quien indicó que tras comprobarse la irregularidad, se hace un seguimiento a la empresa que se inspeccionó con el objetivo de regularizar la situación de los trabajadores y registrarlos. En ese sentido, al final del año pasado al 57,70% de los trabajadores en negro fue regularizado al terminar el 2016, afirmó.

El objetivo para el 2017 es aumentar las inspecciones entre un 15 a un 20 por ciento, y en ese sentido se anticipó que se está armando una campaña de concientización ahora que arrancan las cosechas fuertes en la provincia (ver aparte).



Las inspecciones se realizarán en todas las actividades, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales con los que cuenta la delegación local, pero también se tomarán muy en cuenta las denuncias que se reciban de parte de los diferentes gremios, para detectar y realizar un seguimiento para regularizar el trabajo informal. Patinella dijo que en función de la finalidad de las inspecciones los inspectores de Trabajo se complementan con otras dependencias oficiales como la Subsecretaría de Trabajo, Renatre, AFIP, migraciones y Secretaría de la Niñez, entre otras.

En Cuyo



A nivel regional, a lo largo del 2016 se realizaron en la región 12.989 fiscalizaciones, con un total de 33.887 trabajadores, de los cuales 13.665 se encontraban sin estar registrados, con lo cual el año terminó con una Tasa de Trabajo No Registrado equivalente al 40%. De este universo, se logró regularizar a 7.218 trabajadores, es decir, a un 52,80%.



Sector textil.

Es otro de los rubros donde más se detecta empleo no registrado en San Juan. A mediados del año pasado la Nación creó un registro de talleristas para que se inscriban quienes realicen prendas de vestir o calzado, para hacer responsables a las grandes marcas y comercios que contraten a talleres no inscriptos.



Sector del agro.

Es la segunda actividad que tiene una gran participación en la cantidad de trabajadores relevados e informales detectados, y que además posteriormente tiene una baja tasa de regularización, según el Ministerio de Trabajo. Los productores dicen que no quieren registrarse ante el temor de perder los planes sociales.



Empleos registrados

En el país existen 12.000.065 de trabajadores registrados a octubre de 2016, entre asalariados del sector privado y público, autónomos y monotributistas (incluyendo el monotributo social) y trabajadores de casas particulares. Son 0,2% menos que octubre de 2015, pero comparado con el mes anterior subió 0,3%.

Radiografía por sectores

El empleo asalariado del sector privado concentra al 51% del total de ocupados, seguido por el sector público que aglutina al 26% de los trabajadores registrados. Los monotributistas son el 13% mientras que el resto tienen el 7%. En la variación mensual, el sector privado creció 0,2%, el público se mantuvo estable y creció el monotributo 0,7%.





Cosechadores

FERNANDO PATINELLA - Jefe D.R. San Juan M. Trabajo



Estamos coordinando para que esta semana empiece un plan de concientización, sobre todo en materia informativa, a favor del trabajador por el temor que tiene por la suspensión o pérdida de la Asignación Universal por Hijo. Vamos a coordinar con los gremios y con las diferentes cámaras productivas para esclarecer y difundir la normativa vigente.