"Escuchame una cosa, forro de mierda, ahora voy a salir con todos los jugadores de fútbol que se me salga por la puta concha. Voy a sacar 250 mil fotos y las voy a colgar en todos lados y te voy a hacer quedar como un puto cornudo, como me estás haciendo quedar a mí, forro de mierda", dice Mariana en el comienzo del mensaje.

"Escuchame una cosa pedazo de hijo de re mil puta, estás apurado, ¿sabés por qué? Porque tenés que ir a Barcelona de joda. Ponés a mi hijo de pretexto y de pretexto un carajo que te lo querés llevar a mi hijo. Vos te querés ir a putear y a coquearte. Me parece que tu mamá te daba merca en la mamadera, pedazo de hijo de puta", finaliza el audio que pasaron en el ciclo Pamela a la tarde.

Recientemente, trascendió otro mensaje que el ex jugador le mandó a su esposa para desmentir una noticia que había salido en los medios. "Una fiesta privada, ya arrancan mintiendo totalmente, yo no estoy en ninguna fiesta privada nada, estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? Y estaba con dos chicos que están ahí y no tengo nada que ver con eso, es ridículo eso, me hacen reír nada más. Porque acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso, dejate de joder", dice el Pájaro.

Moria escuchó este audio y realizó un descargo en su programa Incorrectas. Fiel a su estilo, la conductora dijo en tono irónico: "¡Te amo, Claudio Paul, te amo! Me dijiste lo que ningún hombre me dijo. Anhelaba que me dijeran travesti, es en lo que estoy trabajando hace años para que me reconozcan. Y este hombre tiene una cabeza así de grande, por eso siempre le va a ir bien".

"Yo no me siento discriminada, ¿hace cuánto que digo que soy Roque Casanova? En el siglo XXI que este tipo diga travesti como una ofensa…", reflexionó La One, quien minimizó de esta manera el intento de ofenderla de Claudio Paul.