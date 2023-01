Desde que Wanda Nara descubrió que Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez, la empresaria se dedicó a dejar en claro que la actriz iba a pagar por todo lo que le hizo sufrir a ella y a su familia. Fue entonces que la expuso y la dejó muy mal parada.

Cuando todo parecía ir bien y estar todo en paz entre ellas, Wanda cambió su look y al parecer es el mismo que la China tenía. Fue entonces que la actriz decidió cambiarse al rubio para poder diferenciarse de la empresaria y evitar escándalos.

Pero un mensaje de Wanda Nara sorprendió a todos hace algunas horas. La esposa de Icardi lanzó un comentario en instagram y muchos aseguran que es para la China Suárez: "Seguí insistiendo trancu. Yo ya juego otra liga. Si querés ser su Wanda Nara, llamame que te enseño. Con tanto privadito perdes solo dignidad mami".

Sin embargo, la China no dijo nada al respecto. Cabe recordar que hace algunos meses atrás, la actriz confesó a corazón abierto lo mal que la pasó cuando se desató todo el escándalo del Wanda Gate por su affaire con Mauro Icardi.

"Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?", contó.

Y agregó súper sincera sobre el tema que mantuvo a todos atentos: "Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia, mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real".