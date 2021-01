Fran Mariano Ibáñez fue uno de los participantes de Cuestión de peso más recordados de aquel entonces. Con tan solo 20 años, ingresó al programa en el año 2011 y su peso era de 173 kilos.

Pese a la dieta, no lograba disminuir su peso y eso logró marcarlo en muchos aspectos de su vida. Sin conocer un boliche, interactuar con muchas personas ni encontrar pareja, decidió anotarse en el reality para cambiar su vida.

Vivía encerrado en mi casa, no tenía ganas de salir adelante. Estaba vivo porque sí, no había nada que me impulsara”, recordó Fran Mariano en una entrevista que brindó con TN Show. Hoy, tras varios años de su primer aparición en el programa, logró bajar 92 kilos y transformar su cuerpo por completo.

En ese sentido, fue la cirugía bariátrica la que el señala como ”lo mejor que le pasó en la vida” y aquello que le dio lo que necesitaba para completar su transformación. Sin embargo, no todo quedó ahí.

Durante mucho tiempo, en su entorno le dijeron que ”tenía un aire” a Ricky Martin, por lo que Fran Mariano decidió pasar por el quirófano en más de 28 oportunidades para lograr parecerse al cantante.

”Perdí la cuenta de todo lo que me hice, el mentón me lo operé tres veces, la nariz cuatro, tres liposucciones en el cuerpo, me apliqué botox, relleno de labios, implantes en los glúteos, un lifting en el cuello y la liposucción de papada”, recordó.

Hoy, diez años después de su paso por el reality, Fran Mariano trabaja en una empresa de comunicación donde maneja las redes sociales, es coach ontológico y hace apenas unos días comenzó a especializarse en neurociencias porque quiere ”ayudar a que los demás sean más felices”.