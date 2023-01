El cajón, la guitarra o la flauta suenan con el flamenco, pero es menos habitual -al menos en estas latitudes- relacionarlo con el violín. La propuesta que subirá a escena este sábado al escenario del Teatro Sarmiento permitirá acercarse a la riqueza que ese instrumento le aporta y será en este caso interpretado por la violinista serbia Ivana Jasova. Será en el Tablao Flamenco que organiza "Ciclo Flamenco', con la participación del Instituto Cádiz (ver aparte), que marcará el debut de la instrumentista europea de 36 años en un espectáculo de flamenco.



Ivana tiene un doctorado en violín obtenido en Boston, es miembro estable de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, formación estatal de la ciudad de la provincia noruega de Rogaland. Está casada con un sanjuanino, Lucio Maestro, hermano de Cuky Maestro, docente y bailaora, quien fue su conexión al género.



"Empecé a escuchar más flamenco estando de novios y luego de conocer a Cuky me acerqué aún más. El flamenco ue tiene aspectos similares en su estructura a la música clásica, pero para mí era muy interesante escuchar algo tan bonito y tan diferente, no había probado tocarlo' comentó la artista académica que a pedido de su cuñada ya le compuso una obra breve en violín para una producción anterior. "Será la primera vez que actúo en vivo', reiteró la música que explicó que su participación se da a través de improvisaciones.



"Tomo parte de la melodía y puedo tocar eso o improvisar lo que siento en ese momento, es como una voz instrumental que aparece de vez en cuando. Acompañaré a los cantantes y también toco parte del baile, para que ellos puedan brillar, no algo que vaya a distraer de su actuación' apuntó la violinista y agregó que "cuando los cantantes hacen una pausa, hay un interludio instrumental con la guitarra e interpreto una melodía o improviso. Es como un diálogo, cuando ellos se dan cuenta que yo voy a terminar mi oración musical, los cantantes entran con otra estrofa'.



Para la artista nacida en Novi Sad, segunda ciudad de Serbia, el flamenco era algo lejano, pero algo la cautiva particularmente. "No es música de mi país, no es algo con lo que he crecido, pero de todas formas me conmueve, siempre me ha conmovido, fundamentalmente el baile, me pone la piel de gallina. Estoy muy interesada en conocer más' dijo, sin dudar y hasta se anima a imaginar que podría llegar a mostrar algo en Noruega.



"Hay una bailaora justo en Stavanger , no es tan buena como los de aquí, pero cuando arman un espectáculo, para la gente de Noruega es algo muy interesante, porque no tienen la oportunidad de verlo, lo ven como algo exótico' relató asegurando que sí hay público para el flamenco en ese país del norte.



Así esta experiencia con el flamenco viene a sumar a su experimentación como música, mientras se encuentra momentáneamente residiendo en Buenos Aires. Es que Lucio Maestro es músico de la Orquesta Sinfónica Nacional y como instrumentistas de orquestas separadas por el Atlántico, se las ingenian para pasar juntos el mayor tiempo posible. "Elegí quedarme en casa por nuestra hija (de casi dos años) y la orquesta me permite tomarme un año con licencia paga y otro año sin sueldo, así que por eso estoy ahora en Argentina' contó y aseguró que disfruta lo más que puede de la vida cultural de la Capital argentina; porque no sólo asiste a los conciertos de su marido, sino que hace poco asistió en el Colón al concierto de Martha Argerich. "Fue conmovedor', dijo con sinceridad la violinista, una estudiosa de la música, que aprendió a tocar violín a los 8 y a los 18 viajó a Estados Unidos para continuar su formación. Ahí estuvo en la UCLA de Los Ángeles y luego al Conservatorio de Música de San Francisco, donde conoció a Lucio y finalmente ambos cruzaron de costa para estudiar en Boston. Buscando trabajo, apareció la oportunidad de ingresar por un año en Noruega, y partió de nuevo al Viejo Continente.



Ivana ha construido con esfuerzo su carrera, ha dedicado su vida a formarse y aunque por su edad claramente ha vivido los últimos conflictos bélicos que afectaron Serbia, ella prefirió no responder sobre la guerra. Elige mirar para adelante y fluir, como la música.

Un tablao flamenco potente



El Tablao Flamenco será el sábado 21, en el Teatro Sarmiento. En escena estarán Ivana Jasova en violín, Daniel Gómez en guitarra, Rita López y Nicolás Carrizo en cante, el baile será con Alejandra Minet y Cuky Maestro (foto), las organizadoras. También actuarán algunas de las alumnas avanzadas que tomaron el taller de verano de Instituto Cádiz.



El espectáculo tendrá la actuación estelar Caro Rapini (foto derecha), bailaora y cantante de flamenco mendocina radicada en Sevilla, donde tiene importante desarrollo entre los artistas emergentes. "Haremos flamenco tradicional, diferentes estilos, alegrías, tientos, tangos, algunos otros. Seguramente algunas canciones más populares y conocidas de flamenco o aflamencadas' dijo a este diario la artista.



Desde 2016, Rapini, comenzó a viajar a España para capacitarse y hace un par de años se instaló en Sevilla. "Después de tantos años de estudio, gran parte como autodidacta, ahora tener la posibilidad de vivir en Sevilla, que es flamenca por cada rincón, estar entre los mejores artistas, tener una acercamiento tan intimo con el flamenco para mi es una bendición y estoy muy agradecida y contenta de tener esta posibilidad+, dijo la nacida en San Rafael que se mostró entusiasmada de mostrar su talento en estas tierras.



Las entradas ($1000) podrán conseguirse anticipadas a través de Mercado de Pago Alias Cukymaestro, o en el Instituto Cádiz de 9.30 a 12.30 y de 19 a 21. Día de la función en boletería de la sala.