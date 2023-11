Jorge Rojas volverá a San Juan la semana que viene, el 24 y 25 de noviembre, cerrando un año de gira por teatros de todo el país. Será su primera vez en el escenario del Teatro del Bicentenario y será un debut mutuo, porque el coliseo sanjuanino no había tenido hasta ahora una figura folclórica nacional.

Del show participarán los sanjuaninos del dúo Saypa, que este año grabaron en el estudio de Rojas y lo acompañaron en varios conciertos. "Son chicos muy talentosos' opinó Jorge Rojas en contacto con DIARIO DE CUYO, en referencia a Fabio Salem y Mauricio Pastén.

Con su agenda colmada, con dos bandas distintas -una de corte folclórico y otra para su proyecto latinoamericano- acaba de editar "Principio y destino' un disco completamente folclórico como hace varios años no lanzaba y que presentará en enero. Habla de música colaborativa y en su estudio recibe a artistas de todo el país y de distintos ritmos, porque grabó chamamé con los correntinos Los de Imaguaré, con Rally Barrionuevo una zamba inédita y espera a Peteco Carabajal la semana que viene. Mientras tanto, se prepara para abrir al público su refugio en Anisacate- a 45km de la capital cordobesa para una peña que funcionará en el verano.



-¿Cómo será este reencuentro con el público de San Juan?

- Estamos con todas las expectativas, hace mucho que no voy a la ciudad, voy por primera vez al Teatro del Bicentenario, que vi fotos y me parece hermoso. Voy con todas las ganas de compartir, disfrutar, llevo canciones muy nuevitas y las de siempre que nos van a conectar con esa emoción a flor de piel. Vamos a dar lo mejor de todo. Tengo dos propuestas en este momento y se está gestándose una más.



-¿El disco Principio y destino es un regreso a sus orígenes?

- Siento que lo que nació ahora es la intención de poder proyectarlo en un proyecto discográfico. De cada 10 canciones que compongo, 3 o 4 son de pura raíz folclórica, hay algo que está en mi instinto musical que tiene que ver con el lugar de donde vengo, es casi natural. Y también está esta otra parte mía, que es el desafío como músico de poder abordar otras músicas donde sé que tengo que aprender y estudiar. El folclore siempre estuvo en mí, lo volcaba en Los Rojas y ahora Lucio está como solista y Alfredo con él. Las canciones siguieron apareciendo y nunca las había puesto juntas en un disco como solista.



-¿Y están representadas todas las regiones en ese folclore?

- Es más norteño, que es lo que me sale natural, pero, por ejemplo, en estos días que estuve trabajando con Saypa me contagiaron mucho de su música, así que terminamos componiendo una cuequita. Están pasando estas cosas también a este nivel, música de raíz pero colaborativa.



-¿Como se siente siendo una usina de proyectos?

- Me siento vivo, activo, creativo, no paramos de hacer estas cosas y me motiva. Después de 30 años en la música puedo levantarme con esta voluntad de estar feliz y poder componer. Esta nueva etapa de la música colaborativa me incentivó, me despertó cosas nuevas. Desde la apertura (pos pandemia) pude salir a viajar y encontrarme con nuevas experiencias, enriquecer mi música, mi vocabulario, compartir con otros artistas, todo se volvió más dinámico, me encanta escuchar historias...



-¿Es como bajar al llano?

- Es muy lindo eso. Es re divertido, cada uno tiene su forma de ser, sus cosas... a esta altura de mi vida yo ya rompí todos los protocolos, nos juntamos y trato de disfrutar cada momento, de aprender, de vivirlos desde la emoción.



-¿Qué lo llevó a este giro en la forma de trabajar?

- Fue una decisión. Antes del disco "Mi cantar' empecé a sentir la necesidad, pero no sabía exactamente qué era. Sí tomé la decisión de viajar, de salir del lugar de confort. Ir a un lugar donde no te conozcan y decir "bueno tengo la intención de aprender, crecer'. Desde mi productora me armaron una agenda en México, Colombia, Uruguay y Chile y llegué allá, lejos de todo lo cotidiano, a encontrarme personas que recién conocía y todo lo que significaba estar en un país distinto, otra cultura...Se llaman "songs camps' espacios de composición, donde se produce la parte creativa de la canción. Me ayudó mucho a enriquecer mis formas musicales.



-¿Fue un plus que no lo conocieran tanto?

-Es otra sensación. Cuando te juntas acá, hay una historia que a uno lo respalda que puede condicionar un tipo de reuniones y de aprendizaje. Estando en otro lugar vas despojado de todo eso.



-¿Abrirá una peña en su casa?

-Sí, estamos creando un espacio en el patio que era una canchita de fútbol y ahora será una peña. Quiero que se viva la experiencia, marcar estos caminos diferentes que están teniendo los proyectos. Principio y destino se presentará aquí, en este patio de tierra, bajo los algarrobos, donde se puedan escuchar zambas, chacareras del Chaco salteño.



- Las "rojeras' van a hacer fila virtual, acampe, todo...

-(Risas) ¡Ojalá! El lugar tiene una capacidad limitada, esteremos haciendo varias peñas, todo el tiempo. Vamos a inaugurar la última semana de enero este multiespacio La Yapa. Será venir a vivir la experiencia de puro folclore. Hemos preparado un lugar enorme para que el que quiera acampar lo pueda hacer. Vamos a tratar de darles todas las comodidades.



-Trabajó un tiempo junto a Claudia Pirán, que falleció la semana pasada. ¿Qué recuerdos tiene de ella?

- La noticia fue muy fuerte, porque vivimos cosas muy lindas con Claudia. Musicalmente hicimos algunas versiones que fueron emocionalmente muy fuertes. Era una excelente intérprete, daba gusto cantar con ella, era una profesional increíble. Hacía un tiempo largo que no nos veíamos, pero tengo recuerdos hermosos. Estuvo muchas veces en mi casa, yo estuve un montón de veces en la suya, compartimos escenarios en muchos lugares, algunos muy importantes, los más relevantes del país. Se fue una intérprete del país de las más lindas y emocionantes en su voz. Hay que recordarla con todo el cariño a través de su música, de lo que dejó desde el arte.



El Dato

Jorge Rojas. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre en Teatro del Bicentenario. 22:00. Entradas: $7000, $9000, $11000, $14000, y $16000 en Boletería del TB y tuentrada.com.