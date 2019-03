Dieguito, el hijo de la panelista y Diego Latorre, quiso homenajear a las mujeres de su familia pero las cosas no le salieron del todo bien.

Hay un clásico ejemplo de las clases de redacción que, para demostrar la gran importancia de los acentos y las tildes, afirma que no es lo mismo "revólver" que "revolver".

Este mismo ejemplo aplica para el caso del hijo menor de Yanina Latorre quien con la mejor intención fue al local de tattoos pero, en vez de tatuarle "mamá", ¡le tatuaron "mama"!

A pesar de este blooper, que afortunadamente es corregible, la panelista se mostró orgullosa del joven y escribió: "El mejor regalo del mundo me lo hizo mi hijo Dieguito! No me entra el amor en el cuerpo! Siempre digo que primero soy madre y después persona!!!"