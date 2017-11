Basada en hechos reales. Sigue a Mark Felt, un agente del FBI, más conocido como "Garganta Profunda", quién se convirtió en una fuente anónima para los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, ayudándolos en la investigación que los llevó al escándalo de Watergate en 1974.

Título: El informante

Título original: Felt

Título alternativo: Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

Actores: Liam Neeson, Diane Lane.

Actores secundarios: Marton Csokas, Tony Goldwyn, Josh Lucas, Kate Walsh, Eddie Marsan.

Director: Peter Landesman.

Productor: Tom Hanks.

Género: Histórica , Drama , Biográfica.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 103 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años

Play Cinema

2D Subtitulado: 21.10 - 23.20 trasnoche 01.20