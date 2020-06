El regreso de la tercera temporada, el próximo 27 de junio, todo indica que marcará el punto final de Dark, una de las creaciones más oscuras, complejas y siniestras de Netflix y la primera de la plataforma. Dirigida por Baran bo Odar, esta serie plantea, entre sus conceptos, la posibilidad de viajes a través de agujeros negros, una teoría de Einstein y Rosen; además de la idea del eterno retorno planteada por Nietzsche y el postulado de que el tiempo es circular.



La fecha escogida para la vuelta no fue puesta al azar. Según la trama, que no sólo trata sobre viajes en el tiempo sino también sobre realidades paralelas y multiversos; el 27 de junio del 2020 está signado como el día del apocalipsis -claro que debido a una situación nuclear y no a causa de un virus mortal-, si la máquina del tiempo no consigue detener el presagio.



"El fin es el comienzo y el principio es el fin", esta frase se puede leer en el tráiler subtitulado al español de la obra alemana original de Netflix, considerada como la mejor serie del servicio de streaming por los suscriptores de todo el mundo, según la web especializada en cine y televisión Rotten Tomatoes. Este avance causó sensación entre los millones de fans que esperaban el ansiado momento de continuar los pasos de los extraños habitantes del ficticio pueblo de Winden; algo que sí develó un video de Netflix Alemania. Es que la segunda temporada dejó incógnitas abiertas, después de que Martha (Lisa Vicari) escapara del búnker y volviera a casa de Jonas (Louis Hoffman). Pero, entre lo que pudo verse, se confirma la presencia de Helge Doppler, quien aparece tuerto mientras pronuncia Tic tac; se muestra una escena que parece pertenecer a un universo paralelo, en la que se encuentra a Magnus Nielsen junto a un nuevo personaje; y otra con Martha usando el impermeable amarillo característico de Jonas. El desenlace promete caos.