Todo comenzó cuando Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis descubrieron que El Polaco no había seguido las reglas del desafío del día. Lamentablemente, al darse cuenta de que había hecho trampa, el Jurado de MasterChef Celebrity le dio un delantal gris.

“Voy a apelar a tu sinceridad. Cuando presentaste el plato esta remolacha no estaba, así que te voy a escuchar a vos”, comentó Betular. “Le pedí una remolacha a Claudia (Villafañe)”, respondió avergonzado el cantante.

"¿Te puedo contar? No sabía que había que poner los tres ingredientes, solo uno. Entonces elegí…”, continuó el cantante. “Hacer trampa”, le retrucó el cocinero.

Pícaro, El Polaco agregó. “¡No lo vio nadie! ¡No va a volver a pasar!”. Molesto con lo que escuchaba, Martitegui lo castigó: “Polaco, coincidimos en que esa remolacha no estaba ahí cuando presentaste el plato. Y ahora quiero decirles que acá no hay más lugar para hacer trampa. Igual, no te va a salir gratis, Polaco. Por favor producción un delantal gris”.