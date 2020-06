El líder de Motörhead e ícono del rock duro, Lemmy Kilmister, fallecido en diciembre de 2015 a los 70 años, tendrá una película biográfica, que estará a cargo de Greg Olliver, quien ya realizó un documental sobre el músico en 2010.



El trabajo de producción comenzará el año próximo y, según anticipa la agencia DPA, la cinta recreará la infancia del artista, su labor como

asistente de Jimi Hendrix, su paso por The Hawkings y la conformación de la famosa banda que lideró.



La película contará la producción ejecutiva de Todd Singerman, ex manager de Motörhead, e intentará ser presentada en el mercado virtual de Cannes, a través de la productora VMI Worldwide. "Todo lo que has escuchado sobre Lemmy es probablemente cierto. No porque

abrazara los clichés del rock n' roll, sino porque él los estaba creando.



Marlboro y Jack Daniel's para desayunar, speed para almorzar. Todo cierto", dijo Olliver. Aunque acotó: "Pero detrás había un hombre complicado con corazón de león que siempre siguió su camino. Estamos desarrollando esta biopic cuidadosamente desde 2013, asegurándonos de mantenernos fieles a Lemmy con los miembros de Motörhead Phil Campbell y Mikkey Dee y todos los demás que jugaron importantes papeles en su vida".