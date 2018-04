Maru Botana escribió un conmovedor texto sobre su postura en contra de la legalización del aborto y su relación con lo que vivió por la muerte de su hijo Facundo en 2008.

Lo hizo luego de que la periodista Claudia Acuña mencionara la tragedia a propósito del video que Botana realizó con otras figuras para opinar sobre el debate por el aborto.

“¿Sólo yo me acuerdo que Maru Botana usó la frase “dos vidas” cuando dejó a su bebé recién nacido con su mamá en Buenos Aires y murió? Es muy perverso porque es un tema muy doloroso para todas y para ella más. Muy”, escribió en Twitter Acuña, quien luego le pidió disculpas y borró el mensaje.

Recien leo la carta de Maru Botana. Le pido disculpas, muchas, por haberla herido. No fue mi intencion, pero eso no cambia el hecho de como se sintio. Ojala estas disculpas reparen algo de eso. Al resto, al que usa esto, ni cabida. A ella, todo mi respeto.

Tras la polémica, Maru decidió expresarse, esquivando una disputa personal.

"¡Cómo no apostar a la vida! Es inmenso el dolor de la muerte, el vacío total, un precipicio. Me aterra de solo pensarlo. Obvio que es muy delicada la situación que uno se encuentre. Pero yo apuesto a la vida todos los días porque la pérdida de un hijo es un dolor que no podés soportar”, comentó.