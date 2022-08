“Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna”, dijo hace unos días Marcelo Gallardo en Socios del Espectáculo al ser consultado por su ex, Geraldine La Rosa. Sobre la periodista Alina Moine, agregó: “Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”.

Sin embargo, a pesar de que ya no están juntos, la madre de los hijos del director técnico del club del barrio de Belgrano, sigue celebrando los logros de su ex. En las últimas horas subió en sus historias una foto de Gallardo sobre la que escribió: “River se acercó a la punta. Fe, actitud, vamos”. De esta manera y luego de que él confirmara que ya no está con la periodista deportiva, se avivan aún más los rumores de reconciliación con La Rosa.

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de quien fuera su mujer durante treinta años, con quien tenía tres hijos: Nahuel, Matías y Santino. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ahí llegó Benjamín. Aunque no están juntos, siempre prevaleció la buena relación entre ellos, en pos del bienestar de sus hijos. Incluso el más chico de la familia cumplió hace diez días tres años y lo celebraron todos juntos.

En esa oportunidad, La Rosa compartió varias postales familiares, lo que hizo pensar que había habido una reconciliación y días más tarde el ex futbolista aclaró en diálogo con Luli Fernández que no era así. Además de aclarar que no había habido acercamiento, agregó: “No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

Tampoco es la primera vez que Geraldine La Rosa comparte postales familiares y le envía mensajes cariñosos al técnico por redes sociales. Hace apenas unas semanas, cuando River le ganó a Barracas Central y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina, ella compartió una historia de Instagram en la que aparece su hijo Benjamín alentando por su papá al grito de “Muñeco, Muñeco…”. “Porque un gran campeón necesita fuertes batallas para resurgir. Te amamos, tu familia”, había escrito junto al video.

Hace unos días, también consultada por el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Alina Moine dijo: “Yo estoy sola en este momento” y sobre los rumores que acercaban a Gallardo con su ex, dijo: “MG y yo, sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”.