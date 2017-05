El anuncio de separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero generó una tormenta mediática de enormes proporciones, con posibles terceros en discordia como Marcelo Cosentino, declaraciones de Daniela Urzi - esposa del representante de futbolistas -, e incluso con un sorprendente mensaje de la ex de Cubero, quien pidió que no se la involucre en los actuales acontecimientos.



Curiosamente, la única parte involucrada en no hablar públicamente - sólo mensajes por WhatsApp a algunos periodistas - fue la propia Neumann. La modelo todavía no dio a conocer su versión de los hechos y parece ser Cubero quien tomó la posta del manejo de la prensa. Sin embargo, los silencios de Nicole valen más que mil palabras, al igual que sus mensajes en Instagram. Hace una hora, la rubia publicó en la red social un mensaje inspirador, una afirmación positiva que, en este presente, no deja de levantar sospechas.

"Decirle "TE AMO" (puede ser mentalmente o en voz baja), a esa enfermedad, a esa persona, ?a esa circunstancia dolorosa, ?es la mejor forma de transformarla.?Por que el amor, es lo único que sana. Lo siento , por favor perdóname, por aquello que hay en Mí, que ha creado ésto . Gracias , TE AMO", reza el popular mensaje del que se hizo eco Nicole en esta turbulenta etapa.