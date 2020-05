María Fernanda Callejón transita estos difíciles momentos junto a su pareja, Ricky Diotto, y su pequeña hija Giovanna. La actriz había arrancado a principio de año su participación en "Polémica en el bar", el emblemático ciclo creado por Gerardo Sofivich y que conduce en la actualidad Mariano Iúdica.

Pero, a las pocas semanas, la actriz tuvo que dejar el programa debido a la situación sanitaria que atraviesa el país. En un vivo de Instagram con PrimiciasYa.com, la artista explicó que prefirió quedarse en casa para cuidar a su familia.

"Estuve alejada de la ficción durante el último tiempo porque tampoco había mucha ficción, lo último que hice fue Jardín de bronce, y en el verano empezaron las charlas con Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica porque querían hacer una restructuración en el programa y querían incorporar a las mujeres en la mesa de Polémica", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Yo tengo un gran cariño por la familia Sofovich, toda mi carrera como vedette fue con Hugo y después hice mucha televisión con Gerardo. Y hace un año y medio me venían proponiendo y yo no me veía como panelista aunque ellos no querían eso tampoco, ya que querían que fuese como mamá, como profesional o mujer a opinar de los temas del día. Finalmente me convencieron porque es un lugar que quiero mucho y entré con todas la ganas… A las tres semanas comenzó la cuarentena y yo no suelo abandonar laburos, y más esto que lo venimos charlando hace tiempo. Pero hablé con ellos y les dije que yo prefiero cuidarme y quedarme en casa con mi hija".

"Si me llegase a contagiar de coronavirus, algo que nos puede pasar a cualquiera, no quiero ser yo la responsable de contagiarla a mi hija. No me agarró paranoia pero en ese momento no se sabía mucho y fue un cambio repentino para todos. Tengo una sobrina en España y una amiga en Italia donde ya me venían contando todo lo que pasaba allá y por eso preferí dejar de ir y cuidar a mi familia", remarcó.

Finalmente, dijo: "Tanto Mariano como Gustavo lo entendieron y me dijeron que la silla era mía para cuando quisiera volver. Cuando pase todo esto lo primero que haré es volver al programa y adoro a mis compañeros".