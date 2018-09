Candelaria Tinelli reveló el origen de su apodo "Lelé" y habló de sus tattoo en una entrevista radial. "Así me dicen desde muy chica mis amigos y familia, es mi apodo íntimo", dijo la hija de Marcelo Tinelli. "Siento que soy uno. Los llevo bien, me encantan y es mi piel. En el video me vi sin tatuaje y me sentí rara, no me reconocí. Me hice una estrella a los 14, pero me lo saqué con láser. Fue muy doloroso para mí y no lo recomiendo", confesó.